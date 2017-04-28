Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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IQ Option CPA - инновационная финансовая программа

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Обсуждение компаний, предоставляющих в качестве торгового инструмента бинарные опционы.
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Брокер бинарных опционов Binomo
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:05
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 28.04.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
IQ Option CPA - инновационная финансовая программа
Всем привет!

Мы в IQ Option открываем новую схему партнерского взаимодействия - IQ Option | CPA!

IQ Option не ведет активной рекламной деятельности на территории России.
Если кто забыл или никогда не слышал об IQ, с презентацией нашей компании и продукте можно ознакомиться по этой ссылке:
IQ Option #1 Binary Broker - Our path to success in binary

Что такое IQ Option CPA?
IQ Option | CPA - Ultimate affiliate experience

За 4 года работы мы собрали данные о поведении и стоимости привлечения более 14 000 000 пользователей из 200 стран мира.

Эти данные позволили нам вывести усредненную выплату за первый депозит от активного трейдера, не смотря на сумму депозита, но в зависимости от гео и платформы, которые использовал пользователь при регистрации.

С IQ Option FTD CPA выплата за пользователя из Tier1 может доходить до $130 за депозит в $10 (мин. депозит на нашей платформе).

Почему вам хотелось бы стать частью IQ Option CPA?

Наша программа разработана медиа баерами для паблишеров и партнеров.

Мы применили все свои знания и опыт для создания максимально эффективной, информативной и полезной системы для наших партнеров.


Настраиваемые постбеки способны передавать вам всю пользовательскую воронку или конкретные действия нужные именно вам. Широкий спектр данных доступен для передачи через встроенные параметры наряду с 5 настраиваемыми sub ID, доступные для использования по Вашему усмотрению.

CPA сделана для тех кто не может ждать!

Сеть? Закупка? Ищите быстрый фин. оборот, масштабирование и рост?

Выплата происходит мгновенно в не зависимости от суммы депозита. Мы создаем все условия что бы Вы уделяли больше времени вашему маркетингу. IQ Option берет на себя все дальнейшие риски.

Наш продукт доказал свою высокую конверсию регистрации в первый депозит, что позволяет нашим партнерам много зарабатывать.

Every one is welcome to join:
IQ Option | CPA - Ultimate affiliate experience


добавлено через 7 минут
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Последний раз редактировалось Iq Option CPA; Сегодня в 18:13. Причина: Добавлено сообщение
Iq Option CPA вне форума  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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