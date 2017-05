pilot10 Топ Мастер

Пассажиры задержанных рейсов смогут получить компенсацию в криптовалюте

На конференции SITA IT Summit, прошедшей в Брюсселе, был представлен стартап Travacoin — блокчейн-проект с собственными кастомными токенами, с помощью которых авторы проекта предлагают выплачивать авиапассажирам компенсации за отмены и задержки рейсов и прочие нарушения со стороны авиаперевозчиков.



Сейчас европейские авиакомпании выплачивают компенсации в нацинальных валютах, в соответствии с Регламентом 261/2004, при этом объемы выплат растут экспоненциально: в 2013 году объем убытков авиакомпагий составил 200 млн. евро, в 2016 — превысил 5 млрд. Вместе с тем, 5 лет назад за компенсацией обращался лишь 1% от пассажиров, сейчас этот показатель вырос до 10%, благодаря усилиям специализированных бюро.



Проект предлагает выплачивать компенсации в Travacoin, ценность которых будет обеспечена взаимными обязательствами компаний-участниц, таким образом токены, будут представлять собой нечто, вроде баллов в программе лояльности.



Нечто подобное некоторые авиакомпании практикуют уже сейчас, выдавая клиентам ваучеры на авиаперелеты. Например, авиакомпания Delta при овербукинге предлагает ваучеры, стоимостью $300-500 пассажирам, добровольно решившим лететь следующим рейсом. Ваучер можно потратить на рейсы авиакомпании в течение года.



Однако, отличие проекта Travacoin в том, что кастомной криптовалютой можно будет оплатить также билеты другой авиакомпании, или другие услуги в рамках программы, например, проживание в отелях.



Помимо прочего, проект позволит авиакомпаниям снять с себя обязательства по организации проживания и питания пассажиров задержанных рейсов: сумма компенсации в Travacoin будет зачисляться на счета пассажиров автоматически, без дополнительных усилий со стороны пассажиров, что, в итоге, должно повысить лояльность клиентов.



Тестовый запуск системы, в сотрудничестве с IATA (международная ассоциация воздушного транспорта), запланирован на октябрь 2017 года, а в 2018 году она будет запущена в коммерческую эксплуатацию.



