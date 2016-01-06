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Наладчик мобильных приложений Embrace.io привлек $2.5 млн.

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Наладчик мобильных приложений Embrace.io привлек $2.5 млн.


Аналитический стартап Embrace.io помогает разработчикам мобильных приложений, проверяя производительность и быстроту их разработок и оптимизируя программы.

На сегодняшний день компания привлекла $2,5 млн. финансирования в развитие своей платформы и увеличение масштаба бизнеса. Финансирование осуществляли Eniac Ventures, а также The Chernin Group, Techstars Ventures и BoxGroup.

Основаная меньше года назад в Лос-Анджелесе “место, где собрались разработчики топ-кассовых приложений,” Embrace.io специализируется на мониторинге проблем непрерывной производительностью приложения, которые могут привести к тому, что пользователи разочаровываются в приложении и его удалят. Embrace.io говорят, что их платформа не только отслеживает, когда пользователи негативно отзываются на производительность, но также предоставляет подробную аналитику, которая помогают разработчикам отследить проблемы.



“Как разработчики, мы всегда очень внимательно отслеживаем детали, когда сталкиваемся с проблемой,” объяснил соучредитель и главный исполнительный директор Embrace.io Эрик Футоран. “Не было хороших инструментов для повышения производительности приложений и мониторинга, поэтому мы были вынуждены использовать сочетание плохо подходящей аналитики, сообщений об ошибках и протоколирования, чтобы все выяснить. Честно говоря, это отстой. Мы решили построить единую платформу, которая превращает технические данные из различных устройств в решения, которые могут быть использованы для создания эффективных приложений, и позволяют разработчикам устранить проблемы”.

Так как рынок приложений становится все более многолюдным, пользователи имеют мало терпения, если в приложениях есть даже незначительные неприятности, поскольку могут легко найти десятки альтернатив. По данным Embrace.io, цель собственной платформы помочь разработчикам исправить эти проблемы, прежде чем они приведут к потере пользователей. Футоран отметил, что сообщения об ошибках не достаточно, чтобы отслеживать многие проблемы производительности, которые могут напрямую повредить работе пользователей.

“Мы внимательно следим за изменениями производительности приложений с на стороне сервера и тщательно подобрали техническую команду, ориентированную на деятельность с мобильными приложениями, с уникальным опытом, чтобы по-настоящему решить одну из самых болевых точек у мобильных”, - сказал Хэдли Харрис, основатель и генеральный партнер Eniac Ventures..

Инструменты Embrace.io уже доступны для небольшого количества клиентов, но сегодня компания открыла платформу для новых пользователей.

Специально для mmgp.ru
Переведено по материалам
https://siliconangle.com/blog/2017/0...s-apps-broken/
http://embrace.io/

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/592585237b40e
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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 17:12.
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