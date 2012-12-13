Когда лопнет пузырь Bitcoin

Биткоин - это лишь цифры в компьютере, которые невозможно использовать ни для нужд промышленности, ни для потребностей человека. Более того, биткоин не имеет каких-либо уникальных свойств. Наряду с биткоином существуют лайткоины, догкоины и прочие аналоги, повторяющие биткоин. Любой человек, при большом желании, способен учредить свои собственные ...коины. Однако, как видно на графике, курс биткоина ежедневно бьёт очередной рекорд. Эта ситуация напоминает тюльпаноманию
, где внезапно многие инвесторы уверовали в бесконечный рост стоимости тюльпанов. Результат был весьма печален.
Как вы считаете когда произойдёт крах биткоина?