Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,536 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Когда лопнет пузырь Bitcoin

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Bitcoin Форум. Все о платежной системе Bitcoin.
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Мегаопросник

Будет ли крах курса биткоина?

Да, будет. 100% 1
Нет, не будет. 0% 0
  Голосов 1

Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:47
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:44
#1
WOH
worldofhyips.com
Премиум
 
Аватар WOH
 
Имя: worldofhyips
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2017
Сообщений: 718
Благодарностей: 156
УГ: 849
КП: 0.000
Когда лопнет пузырь Bitcoin
Биткоин - это лишь цифры в компьютере, которые невозможно использовать ни для нужд промышленности, ни для потребностей человека. Более того, биткоин не имеет каких-либо уникальных свойств. Наряду с биткоином существуют лайткоины, догкоины и прочие аналоги, повторяющие биткоин. Любой человек, при большом желании, способен учредить свои собственные ...коины. Однако, как видно на графике, курс биткоина ежедневно бьёт очередной рекорд. Эта ситуация напоминает тюльпаноманию, где внезапно многие инвесторы уверовали в бесконечный рост стоимости тюльпанов. Результат был весьма печален.
Как вы считаете когда произойдёт крах биткоина?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: Снимок экрана 2017-05-24 в 15.32.24.png Просмотров: 3 Размер: 77.8 Кб ID: 187306  
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

WORLD OF HYIPS - честные обзоры, актуальные рейтинги, чат со свободой слова.
Специальная тема для хейтеров.
Как развидеть мои посты.
WOH вне форума  
Ответить
Метки
bitcoin, worldofhyips.com
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:47
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Когда нужно думать эгоистично, а когда – прислушиваться к критике? Rost77 Психология успеха 0 Сегодня 14:33
Доверительное управление. Когда выдумка, а когда реальность. LookUse Доверительное управление 67 13.02.2017 22:48
Айкан: рынок высокодоходных облигаций скоро лопнет Globomen Новости в мире финансов и инвестиций 1 14.12.2015 12:24
Цены на Bitcoin похожи на "пузырь" и вызывают скептицизм у финансовых специалистов Николай - Новости криптовалют 4 28.07.2014 21:01
Гособлигации США: прочный пузырь LSasha Инвестирование для начинающих 14 13.12.2012 17:58

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар veranika55
Успешные стартапы США стартуют вне пределах Силиконовой долины
От veranika55 в разделе «Горячие новости»
Аватара нет
virus-farm.ru - игра с выводом денег
От investHYIPmonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Room
Кризис гонит российских дауншифтеров обратно на Родину
От Room в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар kingcasha
Prenav, разрабатывающая дронов для сбора данных об инфраструктуре привлек $6.5 млн.
От kingcasha в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Сингапур намерен вытеснить Лондонский финтех с первой позиции
От Imenfam в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Hxs
USDCHF . Рекомендации на основе торговли против "толпы"
От Hxs в разделе «Прогнозы и анализ торговли против "Толпы" на Myfxbook»
.     
Пользователей
411,536
Тем
470,953
Сообщений
11,649,659

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube