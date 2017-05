CashToday Мастер

Пол: Женский Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 19.09.2010 Сообщений: 2,925 Благодарностей: 806 УГ: 2 КП: 0.171 подарки

Unity на движке которой работает половина всех новых мобильных игр привлекла $400 млн



Unity Technologies – 13-летняя компания из Сан-Франциско, которая создает различные инструменты для разработчиков видеоигр, привлекла 400 миллионов долларов инвестиций от частного венчурного фонда Silver Lake. ”Большая часть данного раунда пошла на покупку акций у давних сотрудников и ранних инвесторов“, – отметил генеральный директор компании Джон Ричитилло, объяснив при этом, что следует позволить сотрудникам покупать дорогие автомобили.



Текущее финансирование поступило после завершения последнего раунда, который был закрыт всего 10 месяцев тому назад, в результате чего компания привлекла $181 млн. от группы инвесторов, возглавляемых венчурным фондом DFJ Growth.



В числе других ранних инвесторов Unity присутствуют Китайская инвестиционная корпорация, FreeS Fund, Thrive Capital, WestSummit Capital, серийный предприниматель Макс Левчин и Sequoia Capital, которая остается крупнейшим акционером компании.



В прошлом году инвесторы оценили Unity в 1,5 миллиарда долларов, сообщает издание New York Times. Согласно полученной информации, с учетом текущего инвестиционного раунда общая оценочная стоимость компании достигла 2,6 миллиарда долларов.



Легко понять энтузиазм компании, чей игровой движок – это очень популярный код, обрабатывающий основные операции для большинства современных игр и значительно уменьшающий время, затрачиваемое разработчиками на создание игры.







Разумеется, Unity может похвастаться множеством очень впечатляющих своих достижений: половина всех новых мобильных игр работает на данном программном обеспечении; компания помогает создавать 70% от всего разрабатываемого контента виртуальной и дополненной реальности; ее игры и приложения ежеквартально запускаются на 2,4 млрд. устройств; мобильные разработчики, использующие технологию Unity, за последние два года получили чистую прибыль в размере $12,4 млрд. (большая доля из нее была получена в результате прошлогоднего прорыва игры Pokemon Go, которая также была создана с помощью Unity).



Сейчас компания заявляет, что полученное новое финансирование будет использовано для разработки следующего поколения 3D-изображений, которые станут повсеместно использоваться в нашей повседневной жизни.



У Unity также есть и конкуренты. Ведь другие компании не могут себе позволить упускать потенциально прибыльный рынок, например, Amazon в прошлом году представила свой собственный игровой движок под названием Lumberyard. В 2015 году Autodesk также презентовала свой вариант, получивший название Stingray.



Между тем, Джон Ричитилло является еще и популярной звездой в игровой индустрии, поскольку пять лет проработал у руля Electronic Arts. Кроме того, он был ранним инвестором Oculus VR – другим хорошо известным клиентом Unity.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://techcrunch.com/2017/05/23/un...m-silver-lake/



https://text.ru/antiplagiat/59257aca8de24 Unity Technologies – 13-летняя компания из Сан-Франциско, которая создает различные инструменты для разработчиков видеоигр, привлекла 400 миллионов долларов инвестиций от частного венчурного фонда Silver Lake. ”Большая часть данного раунда пошла на покупку акций у давних сотрудников и ранних инвесторов“, – отметил генеральный директор компании Джон Ричитилло, объяснив при этом, что следует позволить сотрудникам покупать дорогие автомобили.Текущее финансирование поступило после завершения последнего раунда, который был закрыт всего 10 месяцев тому назад, в результате чего компания привлекла $181 млн. от группы инвесторов, возглавляемых венчурным фондом DFJ Growth.В числе других ранних инвесторов Unity присутствуют Китайская инвестиционная корпорация, FreeS Fund, Thrive Capital, WestSummit Capital, серийный предприниматель Макс Левчин и Sequoia Capital, которая остается крупнейшим акционером компании.В прошлом году инвесторы оценили Unity в 1,5 миллиарда долларов, сообщает издание New York Times. Согласно полученной информации, с учетом текущего инвестиционного раунда общая оценочная стоимость компании достигла 2,6 миллиарда долларов.Легко понять энтузиазм компании, чей игровой движок – это очень популярный код, обрабатывающий основные операции для большинства современных игр и значительно уменьшающий время, затрачиваемое разработчиками на создание игры.Разумеется, Unity может похвастаться множеством очень впечатляющих своих достижений: половина всех новых мобильных игр работает на данном программном обеспечении; компания помогает создавать 70% от всего разрабатываемого контента виртуальной и дополненной реальности; ее игры и приложения ежеквартально запускаются на 2,4 млрд. устройств; мобильные разработчики, использующие технологию Unity, за последние два года получили чистую прибыль в размере $12,4 млрд. (большая доля из нее была получена в результате прошлогоднего прорыва игры Pokemon Go, которая также была создана с помощью Unity).Сейчас компания заявляет, что полученное новое финансирование будет использовано для разработки следующего поколения 3D-изображений, которые станут повсеместно использоваться в нашей повседневной жизни.У Unity также есть и конкуренты. Ведь другие компании не могут себе позволить упускать потенциально прибыльный рынок, например, Amazon в прошлом году представила свой собственный игровой движок под названием Lumberyard. В 2015 году Autodesk также презентовала свой вариант, получивший название Stingray.Между тем, Джон Ричитилло является еще и популярной звездой в игровой индустрии, поскольку пять лет проработал у руля Electronic Arts. Кроме того, он был ранним инвестором Oculus VR – другим хорошо известным клиентом Unity.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

__________________