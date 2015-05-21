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Порошенко думает запретить Bitcoin

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Старый Сегодня, 16:40
#1
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Порошенко думает запретить Bitcoin
Вслед за блокировкой популярных российских сайтов (vk.com, yandex и пр.), готовится решение о запрете использования криптовалют на территории Украины, сообщает анонимный источник в администрации президента Украины. Инициатива исходит от президента Порошенко, по мнению которого, электронные деньги используют исключительно пророссийские сепаратисты. По мнению сотрудников администрации президента Украины, данный запрет позволит избавить страну от мошенников и террористов.

В понедельник 22 мая, в Национальном координационном центре кибербезопасности Украины прошло экстренное совещание. Была отмечена позитивная тенденция на фоне блокировки сайтов, однако, по словам источника, данная мера является недостаточной. Для того чтобы остановить действия преступников, необходимо отрезать их от финансирования, которое происходит благодаря росту популярности криптовалют и повышению технической грамотности населения. ост популярности Bitcoin на территории Украины произошел на фоне обрушения экономики и обвала гривны.

Напомним, что Украина лидирует в использовании криптовалют среди населения (по мнению журнала Forbes). Президент Порошенко считает, что силы сепаратистов финансируются исключительно с помощью криптовалюты и данное решение позволит укрепить национальную безопасность.

Несколько дней назад, на известных западных сайтах (Reddit и Steemit) уже выходила статья, предупреждающая о возможном запрете со стороны властей Украины, и это привело к тому, что некоторые украинцы начали активно продавать валюту. По мнению источника в национальном банке Украины, подобное решение может вызвать панику среди населения Украины и обвал стоимости валюты, что приведет к большим потерям среди сообщества Bitcoin.

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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 17:20.
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