PolicyGenius привлек $30 млн. от Norwest Venture Partners
Потребители все чаще используют интернет для поиска страховки и PolicyGenius стремиться помочь им в этом. Чтобы расширить свои предложения и охватить больше клиентов, компания привлекла $30 млн. в раунде под руководством Norwest Venture Partners.
PolicyGenius создал рынок для потребителей, чтобы те могли сравнивать и оценивать несколько страховых компаний и их предложения по страховке в одном месте. Люди, которые ищут полис, могут ответить на ряд вопросов и получить несколько доступных вариантов.
Работая с различными страховыми компаниями, PolicyGenius построил механизм котирования и позволяет потребителям сравнивать характеристики полисов между собой. Компания также разработала инструмент «страховой проверки», который помогает клиентам обнаруживать и устранять пробелы в их страховом покрытии.
Начиная со страхования жизни, PolicyGenius постепенно расширяет свой набор возможностей, включая медицинское страхование, страхование арендаторов, долгосрочное страхование по нетрудоспособности и даже страхование домашних животных.
Предыдущий раунд финансирования, который состоялся в январе 2016 года принес компании $15 млн. С тех пор компания увеличила свои ежемесячные доходы в 7 раз и удвоила число своих сотрудников. За счет нового финансирования PolicyGenius надеется расширить свои производственные линии, включив полисы страхования собственности и страхование от несчастных случаев, а также наладить отношения со своими партнерами.
Соучредитель и генеральный директор PolicyGenius Дженнифер Фицджеральд сказала, что компания выбрала Norwest благодаря работе с сильными брендами, ориентированными на потребителя, такими как Casper, Jet и LendingClub. При финансировании партнер Norwest Паркер Барли присоединится к правлению компании.
На сегодняшний день PolicyGenius привлекла венчурное финансирование в размере $52 млн. о инвесторов, включая Ventures Revolution, Karlin Ventures, Susa Ventures, AXA Strategic Ventures, Transamerica Ventures, MassMutual Ventures и Fika Ventures.