Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Lot-Rise - lot-rise.com

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 16:06
#1
HyipClub.Club
Премиум
 
Аватар $ROLEX$
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.01.2015
Сообщений: 4,312
Благодарностей: 3,473
УГ: 17
КП: 0.483
подарки
Lot-Rise - lot-rise.com
Я не админ и админа не знаю!

Новый проект: Lot-Rise


ПЕРВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ОЧЕРЕДЬ НА TELEGRAM.

Эта платформа способна зарабатывать для вас деньги и приносить +10% чистой прибыли уже через круг.
Также вы можете получать от приглашенного вами партнера 5% стоимости купленного им лота (вклада).


КАК РАБОТАЕТ ОЧЕРЕДЬ

В продажу поступает определенное количество лотов. Стоимость одного лота составляет 1$ (0.0005 BTC). Круг будет считаться закрытым, как будут раскуплены все лоты. После закрытия круга в течении трех минут будет происходить начисление прибыли. После того, как произойдет начисление, в продажу снова поступит определенное количество лотов – то есть начнется новый круг.
Партнеры, которые купили лоты в первом кругу, будут получать прибыль за счет партнеров, которые купили лоты во втором кругу. То есть, все кто купил лоты в предыдущем кругу, будут получать прибыль за счет тех кто купил лоты в следующем закрытом кругу. Таким образом партнеры будут получать прибыль.
С каждым кругом количество лотов будет расти. Это количество будет высчитывать скрипт автоматически. Количество лотов в следующем кругу будет покрывать 10% прибыли и 5% реферального бонуса предыдущего круга.
Заработок проекта будет составлять комиссия 5% от суммы вывода.
С таким маркетингом платформа может работать бесконечно долго. При этом полученную прибыль можно либо вывести, либо же заново купить лоты для получения еще большей прибыли.


Старт 24.05.2017

-Принимают: Perfectmoney (верифиц.), Bitcoin, Payeer, Advcash (верифиц.)
-SSL - COMODO CA Limited
-Домен - на 1 Год
-Реф программа - 5%
-Скрипт - Самописный
-Выплаты - Ручные

Whois

Цитата:
DOMAIN INFORMATION
Domain:lot-rise.com
Registrar: DANESCO TRADING LTD.
Registration Date:2017-05-17
Expiration Date:2018-05-17
Updated Date:2017-05-19
Status: ok
Name Servers:ns1.lot-rise.com
ns2.lot-rise.com
ns3.lot-rise.com
ns4.lot-rise.com

Ссылка на бота

Мой депозит!

Цитата:
05.24.17 12:33; Sent Payment: -100.00 USD to account U14121695 from U*. Batch: 177027639. Memo: Shopping Cart Payment. Add funds 60 for lot-rise.com.
Хорошего Дня Всем
__________________


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