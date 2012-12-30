Lot-Rise - lot-rise.com

Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Эта платформа способна зарабатывать для вас деньги и приносить +10% чистой прибыли уже через круг.
Также вы можете получать от приглашенного вами партнера 5% стоимости купленного им лота (вклада).
КАК РАБОТАЕТ ОЧЕРЕДЬ
В продажу поступает определенное количество лотов. Стоимость одного лота составляет 1$ (0.0005 BTC). Круг будет считаться закрытым, как будут раскуплены все лоты. После закрытия круга в течении трех минут будет происходить начисление прибыли. После того, как произойдет начисление, в продажу снова поступит определенное количество лотов – то есть начнется новый круг.
Партнеры, которые купили лоты в первом кругу, будут получать прибыль за счет партнеров, которые купили лоты во втором кругу. То есть, все кто купил лоты в предыдущем кругу, будут получать прибыль за счет тех кто купил лоты в следующем закрытом кругу. Таким образом партнеры будут получать прибыль.
С каждым кругом количество лотов будет расти. Это количество будет высчитывать скрипт автоматически. Количество лотов в следующем кругу будет покрывать 10% прибыли и 5% реферального бонуса предыдущего круга.
Заработок проекта будет составлять комиссия 5% от суммы вывода.
С таким маркетингом платформа может работать бесконечно долго. При этом полученную прибыль можно либо вывести, либо же заново купить лоты для получения еще большей прибыли.
Старт 24.05.2017
-Принимают: Perfectmoney (верифиц.), Bitcoin, Payeer, Advcash (верифиц.)
-SSL - COMODO CA Limited
-Домен - на 1 Год
-Реф программа - 5%
-Скрипт - Самописный
-Выплаты - Ручные
Whois
Цитата:
DOMAIN INFORMATION
Domain:lot-rise.com
Registrar: DANESCO TRADING LTD.
Registration Date:2017-05-17
Expiration Date:2018-05-17
Updated Date:2017-05-19
Status: ok
Name Servers:ns1.lot-rise.com
ns2.lot-rise.com
ns3.lot-rise.com
ns4.lot-rise.com