Lot-Rise - lot-rise.com

ПЕРВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ОЧЕРЕДЬ НА TELEGRAM.

Эта платформа способна зарабатывать для вас деньги и приносить +10% чистой прибыли уже через круг.

Также вы можете получать от приглашенного вами партнера 5% стоимости купленного им лота (вклада).



КАК РАБОТАЕТ ОЧЕРЕДЬ

В продажу поступает определенное количество лотов. Стоимость одного лота составляет 1$ (0.0005 BTC). Круг будет считаться закрытым, как будут раскуплены все лоты. После закрытия круга в течении трех минут будет происходить начисление прибыли. После того, как произойдет начисление, в продажу снова поступит определенное количество лотов – то есть начнется новый круг.

Партнеры, которые купили лоты в первом кругу, будут получать прибыль за счет партнеров, которые купили лоты во втором кругу. То есть, все кто купил лоты в предыдущем кругу, будут получать прибыль за счет тех кто купил лоты в следующем закрытом кругу. Таким образом партнеры будут получать прибыль.

С каждым кругом количество лотов будет расти. Это количество будет высчитывать скрипт автоматически. Количество лотов в следующем кругу будет покрывать 10% прибыли и 5% реферального бонуса предыдущего круга.

Заработок проекта будет составлять комиссия 5% от суммы вывода.

С таким маркетингом платформа может работать бесконечно долго. При этом полученную прибыль можно либо вывести, либо же заново купить лоты для получения еще большей прибыли.



Старт 24.05.2017



-Принимают: Perfectmoney ( верифиц. ), Bitcoin, Payeer, Advcash ( верифиц. )

-SSL - COMODO CA Limited

-Домен - на 1 Год

-Реф программа - 5%

-Скрипт - Самописный

-Выплаты - Ручные



Whois



Цитата: DOMAIN INFORMATION

Domain:lot-rise.com

Registrar: DANESCO TRADING LTD.

Registration Date:2017-05-17

Expiration Date:2018-05-17

Updated Date:2017-05-19

Status: ok

Name Servers:ns1.lot-rise.com

ns2.lot-rise.com

ns3.lot-rise.com

Цитата: -100.00 USD to account U14121695 from U*. Batch: 177027639. Memo: Shopping Cart Payment. Add funds 60 for lot-rise.com. 05.24.17 12:33; Sent Payment:USDto account U14121695 from U*. Batch: 177027639. Memo: Shopping Cart Payment. Add funds 60 for lot-rise.com. Хорошего Дня Всем 24.05.2017





