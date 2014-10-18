veranika55 Профессионал

Пол: Женский Инвестирую в: HYIP Регистрация: 06.01.2016 Сообщений: 3,360 Благодарностей: 1,696 УГ: 21 КП: 0.128 подарки

Впервые с 1989 года агенство Moody's понизило кредитный рейтинг Китая



Международное рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинг по долговым обязательствам Китая впервые с 1989 года, усомнившись, что руководство страны сможет снизить долговую нагрузку при сохранении темпов экономического роста.



Фондовый рынок и юань упали в начале торгов после того, как агентство Moody's снизило рейтинг до A1 с Aa3 в среду, сократив потери к обеду. Агентство Moody's сослалось на вероятность “материального увеличения” объема долговых обязательств в экономике, "перегрев" экономики. Снизив рейтинги Moody's, изменили прогноз на стабильный с негативного.



"Утверждения Moody's “абсолютно беспочвенны”, что финансирование местных органов власти и долги государственных предприятий будут все больше и больше увеличивать долговые обязательства правительства", - опубликовало в ответ на снижение рейтинга Министерство финансов. - "Moody's недооценило возможности правительства по углублению реформ и стимулирования спроса", - отметили в Министерстве.



Это не первый раз, когда решения рейтинговых агентств ставятся под сомнение. Минфин США поставил под сомнение авторитет Standard & Poor's, который понизил рейтинг страны в 2011 году. Данное решение подчеркивает широкие сомнения по поводу того, что правительство Президента Си Цзиньпина может одновременно сократить чрезмерное использование заемных средств и при этом обеспечить устойчивый рост.



“Является сильным психологическим ударом тот факт, что Китаю указали на его растущую финансовую нагрузку”, - сказал Кристофер Болдинг, доцент школы бизнеса HSBC Пекинского университета в Шэньчжэне, добавив, - “данный факт не имеет большого значения в текущем положении дел, потому что основная китайская задолженность приходится на государственные или квази-государственные субъекты и небольшое количество международных инвесторов”.



Общая сумма задолженности по кредитам выросла до 260% от ВВП к концу 2016 года, по сравнению с 160% в 2008 году, по данным аналитики Bloomberg. В то же время, внешний долг Китая остается низким по международным стандартам, примерно 12% от ВВП, по данным Международного валютного фонда, что означает, что понижение рейтинга не может быть на столько разрушительным, как это было бы для стран с большим внешним долгом.



Общий объем внешних обязательств упал до 830 млрд юаней (121 млрд долларов) по состоянию на конец марта, с 853 млрд юаней на три месяца раньше, согласно данным Народного банка Китая. Это менее 1,5% от 63.7 трлн юаней облигаций, свидетельствуют расчеты агентства Bloomberg на основе данных Центрального банка.



Moody's уже понижало кредитный рейтинг Китая, меняя прогноз на негативный со стабильного в марте 2016 года, ссылаясь на рост долгов, падение валютных резервов и неопределенность по поводу способности властей проводить реформы. Примерно через месяц S&P Global Ratings также указал на рост местной задолженности, которая оказывает влияние на рейтинг страны.



Кредитный рейтинг S&P в настоящее время по внутренним и внешним долгам страны находится на отметке АА - с негативным прогнозом, а Fitch установил рейтинг А+ по долгосрочным долговым обязательствам в иностранной и местных валютах со стабильным прогнозом. Moody’s поставил Китай в один ряд с рейтингами таких стран как Япония, Саудовская Аравия и Эстония.



Для сравнения оценка местного рейтингового агентства Dagong Global Credit Rating Co.’s Д составляет АА+ по суверенным долговым обязательствам Китая в национальной валюте и ААА в иностранной валюте и находится на высоком уровне. Рейтинг же США в обеих валютах ниже России и Франции.

"Прогноз" стабильный " отражает нашу оценку, что уровень рейтинга А1 и риски сбалансированы," - сказал Moody’s в заявлении в среду. -"Снижение кредитного профиля Китая будет постепенным и, мы надеемся, в конечном счете, проводимые реформы будут этому способствовать. Сильные стороны кредитного профиля позволят государству оставаться устойчивым к негативным шокам, а рост ВВП, вероятно, останется сильным по сравнению с другими государствами, по-прежнему давая значительные возможности для политики, чтобы адаптироваться к поддержке экономики, и в значительной степени закрывая вывод капитала из страны".



В то же время кредитные риски в Китае увеличиваются в течение многих лет, что по заявлению Moody’s оказывает давление на экономику. Номинальный экономический рост в первом квартале показал самые быстрые темпы с 2012 года - 11.8%, поэтому проблема чрезмерных долгов немного более управляемая, так как увеличивающаяся прибыль государственных предприятий, помогает им обслуживать и погашать кредиты.



"Усовершенствовав экономическую структуру и держа государственный долг под контролем, экономика будет продолжать расширяться в средне-быстром темпе, помогая избежать долговых рисков", - заявило Министерство финансов в среду.



"Падение рейтинга не надолго", - сказал Вэнь Бинь, главный аналитик по ценным бумагам Minsheng в Пекине. "Государственные органы были хорошо осведомлены о проблемах долгов и кредитов, и меры были приняты. Никто не видит проблемы, связанной с этим прежде всего потому, что об этом знали ранее и приняли соответствующие шаги."



У инвесторов в Китае вызывает дискомфорт тот факт, что рейтинг подчеркивает риски для экономики, а не способность правительства контролировать их.



“Понижение рейтингов приходит в плохое время”, - сказал Том Орлик, главный экономист отдела аналитики Bloomberg по Азии в Пекине, добавив, что это сделает более дорогим рынок облигаций страны. - “Лидеры Китая от Председателя КНР Си Цзиньпина и до местных руководителей говорят, что структурные реформы и финансовая стабильность являются приоритетными. Все-таки прогресс остается неопределенным, а в некоторых отношениях-это движение в неправильном направлении”.





Специально для mmgp.ru

Переведено по материалам

https://www.bloomberg.com/news/artic...g-debt-outlook Международное рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинг по долговым обязательствам Китая впервые с 1989 года, усомнившись, что руководство страны сможет снизить долговую нагрузку при сохранении темпов экономического роста.Фондовый рынок и юань упали в начале торгов после того, как агентство Moody's снизило рейтинг до A1 с Aa3 в среду, сократив потери к обеду. Агентство Moody's сослалось на вероятность “материального увеличения” объема долговых обязательств в экономике, "перегрев" экономики. Снизив рейтинги Moody's, изменили прогноз на стабильный с негативного."Утверждения Moody's “абсолютно беспочвенны”, что финансирование местных органов власти и долги государственных предприятий будут все больше и больше увеличивать долговые обязательства правительства", - опубликовало в ответ на снижение рейтинга Министерство финансов. - "Moody's недооценило возможности правительства по углублению реформ и стимулирования спроса", - отметили в Министерстве.Это не первый раз, когда решения рейтинговых агентств ставятся под сомнение. Минфин США поставил под сомнение авторитет Standard & Poor's, который понизил рейтинг страны в 2011 году. Данное решение подчеркивает широкие сомнения по поводу того, что правительство Президента Си Цзиньпина может одновременно сократить чрезмерное использование заемных средств и при этом обеспечить устойчивый рост.“Является сильным психологическим ударом тот факт, что Китаю указали на его растущую финансовую нагрузку”, - сказал Кристофер Болдинг, доцент школы бизнеса HSBC Пекинского университета в Шэньчжэне, добавив, - “данный факт не имеет большого значения в текущем положении дел, потому что основная китайская задолженность приходится на государственные или квази-государственные субъекты и небольшое количество международных инвесторов”.Общая сумма задолженности по кредитам выросла до 260% от ВВП к концу 2016 года, по сравнению с 160% в 2008 году, по данным аналитики Bloomberg. В то же время, внешний долг Китая остается низким по международным стандартам, примерно 12% от ВВП, по данным Международного валютного фонда, что означает, что понижение рейтинга не может быть на столько разрушительным, как это было бы для стран с большим внешним долгом.Общий объем внешних обязательств упал до 830 млрд юаней (121 млрд долларов) по состоянию на конец марта, с 853 млрд юаней на три месяца раньше, согласно данным Народного банка Китая. Это менее 1,5% от 63.7 трлн юаней облигаций, свидетельствуют расчеты агентства Bloomberg на основе данных Центрального банка.Moody's уже понижало кредитный рейтинг Китая, меняя прогноз на негативный со стабильного в марте 2016 года, ссылаясь на рост долгов, падение валютных резервов и неопределенность по поводу способности властей проводить реформы. Примерно через месяц S&P Global Ratings также указал на рост местной задолженности, которая оказывает влияние на рейтинг страны.Кредитный рейтинг S&P в настоящее время по внутренним и внешним долгам страны находится на отметке АА - с негативным прогнозом, а Fitch установил рейтинг А+ по долгосрочным долговым обязательствам в иностранной и местных валютах со стабильным прогнозом. Moody’s поставил Китай в один ряд с рейтингами таких стран как Япония, Саудовская Аравия и Эстония.Для сравнения оценка местного рейтингового агентства Dagong Global Credit Rating Co.’s Д составляет АА+ по суверенным долговым обязательствам Китая в национальной валюте и ААА в иностранной валюте и находится на высоком уровне. Рейтинг же США в обеих валютах ниже России и Франции."Прогноз" стабильный " отражает нашу оценку, что уровень рейтинга А1 и риски сбалансированы," - сказал Moody’s в заявлении в среду. -"Снижение кредитного профиля Китая будет постепенным и, мы надеемся, в конечном счете, проводимые реформы будут этому способствовать. Сильные стороны кредитного профиля позволят государству оставаться устойчивым к негативным шокам, а рост ВВП, вероятно, останется сильным по сравнению с другими государствами, по-прежнему давая значительные возможности для политики, чтобы адаптироваться к поддержке экономики, и в значительной степени закрывая вывод капитала из страны".В то же время кредитные риски в Китае увеличиваются в течение многих лет, что по заявлению Moody’s оказывает давление на экономику. Номинальный экономический рост в первом квартале показал самые быстрые темпы с 2012 года - 11.8%, поэтому проблема чрезмерных долгов немного более управляемая, так как увеличивающаяся прибыль государственных предприятий, помогает им обслуживать и погашать кредиты."Усовершенствовав экономическую структуру и держа государственный долг под контролем, экономика будет продолжать расширяться в средне-быстром темпе, помогая избежать долговых рисков", - заявило Министерство финансов в среду."Падение рейтинга не надолго", - сказал Вэнь Бинь, главный аналитик по ценным бумагам Minsheng в Пекине. "Государственные органы были хорошо осведомлены о проблемах долгов и кредитов, и меры были приняты. Никто не видит проблемы, связанной с этим прежде всего потому, что об этом знали ранее и приняли соответствующие шаги."У инвесторов в Китае вызывает дискомфорт тот факт, что рейтинг подчеркивает риски для экономики, а не способность правительства контролировать их.“Понижение рейтингов приходит в плохое время”, - сказал Том Орлик, главный экономист отдела аналитики Bloomberg по Азии в Пекине, добавив, что это сделает более дорогим рынок облигаций страны. - “Лидеры Китая от Председателя КНР Си Цзиньпина и до местных руководителей говорят, что структурные реформы и финансовая стабильность являются приоритетными. Все-таки прогресс остается неопределенным, а в некоторых отношениях-это движение в неправильном направлении”.Специально для mmgp.ruПереведено по материалам

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Все новинки в одном месте. CryptoFinance.Trade.

Runalinx. GCProfits. __________________