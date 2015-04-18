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Американец поспорил, что съест за 36 часов еды из Макдональдса на 1000 долларов США



Господин Мэтт Савадж из США является организатором покерных турниров и вот какое-то время тому назад, именно он предложил игроку в покер американцу Майку Нури поспорить, что сможет ли тот за 36 часов съесть еды из Макдональдса на 1000 долларов. Нури, который в качестве профессионального игрока в покер успел заработать на этом деле уже более 400 000 долларов, некоторое время обдумывал это предложение Мэтта, но в итоге ответил положительно.



И вот 19 мая с. г. турнир "игроков (вернее даже игрока) по поеданию еды из Макдональдса" стартовал и Нури отправился в эту сеть быстрого питания за едой. Кстати, Мэтт предлагая Нури свою тысячу, обозначил, что напитки Нури будет покупать за свой счет, так как его интересует только еда - сколько её сможет потребить Нури за указанный срок. Дополнительно к этому были и еще 2 условия, и первое, это то, что Нури сможет купить салатов лишь на 200 долл. США и эта акция с поеданием еды проводится только в США, поскольку например, в Европе, еда в Макдональдсе зачастую стоит существенно дороже.



Поскольку о споре его участниками было объявлено в Твиттере заранее, то масса зрителей наблюдала за этим действом онлайн и заодно делали свои ставки и коэффициент на выигрыш Нури был 5 к 1, а всего на кону было стояло почти 200 000 долл. США, которые разыгрывались между зрителями.



Вначале Нури решил немного "подрезать" Мэтта и написал в Твиттере, что из полученной тысячи он купит на 500 долларов яблочных долек - они не так калорийны. Однако, скептики "успокоили" его и сообщили, что по-любому ему предстоит употребить за эти 36 часов пищи, которая содержит не менее 66 000 калорий. И оказались правы, поскольку Нури признался, что потратил на яблочные дольки только 50 долл. США.



Ну а дальше больше - через 3 часа в первом же докладе для наблюдающих он сообщил, что купил еды на 138 долл. США, но внутрь влезло менее чем половина - на $60. И в течение следующих 7 часов ему удалось вогнать в себя еды всего-то на каких-то 35 долларов, причем из ранее купленного запаса. И по всей вероятности, бедному американцу, с непривычки, поплохело и после почти двенадцатичасовой битвы (с едой!) он официально через Твиттер попросил пощады у Мэтта, т.е. признал, что проиграл этот спор.



Впрочем, у этой истории есть и счастливый конец - оказывается Нури, объявил об этом споре заранее на краудфандинговой площадке Gofundme и таким образом ему удалось собрать более 14 000 долларов на благотворительные цели для нуждающихся вьетнамцев. А кроме того, друг Нури, который и отправится во Вьетнам для передачи этих средств в детские дома и дома престарелых публично пообещал удвоить эти собранные средства. Так что наверное всё же нет худа без добра.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59256e49d2036 Господин Мэтт Савадж из США является организатором покерных турниров и вот какое-то время тому назад, именно он предложил игроку в покер американцу Майку Нури поспорить, что сможет ли тот за 36 часов съесть еды из Макдональдса на 1000 долларов. Нури, который в качестве профессионального игрока в покер успел заработать на этом деле уже более 400 000 долларов, некоторое время обдумывал это предложение Мэтта, но в итоге ответил положительно.И вот 19 мая с. г. турнир "игроков (вернее даже игрока) по поеданию еды из Макдональдса" стартовал и Нури отправился в эту сеть быстрого питания за едой. Кстати, Мэтт предлагая Нури свою тысячу, обозначил, что напитки Нури будет покупать за свой счет, так как его интересует только еда - сколько её сможет потребить Нури за указанный срок. Дополнительно к этому были и еще 2 условия, и первое, это то, что Нури сможет купить салатов лишь на 200 долл. США и эта акция с поеданием еды проводится только в США, поскольку например, в Европе, еда в Макдональдсе зачастую стоит существенно дороже.Поскольку о споре его участниками было объявлено в Твиттере заранее, то масса зрителей наблюдала за этим действом онлайн и заодно делали свои ставки и коэффициент на выигрыш Нури был 5 к 1, а всего на кону было стояло почти 200 000 долл. США, которые разыгрывались между зрителями.Вначале Нури решил немного "подрезать" Мэтта и написал в Твиттере, что из полученной тысячи он купит на 500 долларов яблочных долек - они не так калорийны. Однако, скептики "успокоили" его и сообщили, что по-любому ему предстоит употребить за эти 36 часов пищи, которая содержит не менее 66 000 калорий. И оказались правы, поскольку Нури признался, что потратил на яблочные дольки только 50 долл. США.Ну а дальше больше - через 3 часа в первом же докладе для наблюдающих он сообщил, что купил еды на 138 долл. США, но внутрь влезло менее чем половина - на $60. И в течение следующих 7 часов ему удалось вогнать в себя еды всего-то на каких-то 35 долларов, причем из ранее купленного запаса. И по всей вероятности, бедному американцу, с непривычки, поплохело и после почти двенадцатичасовой битвы (с едой!) он официально через Твиттер попросил пощады у Мэтта, т.е. признал, что проиграл этот спор.Впрочем, у этой истории есть и счастливый конец - оказывается Нури, объявил об этом споре заранее на краудфандинговой площадке Gofundme и таким образом ему удалось собрать более 14 000 долларов на благотворительные цели для нуждающихся вьетнамцев. А кроме того, друг Нури, который и отправится во Вьетнам для передачи этих средств в детские дома и дома престарелых публично пообещал удвоить эти собранные средства. Так что наверное всё же нет худа без добра.Специально для mmgp.ru

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