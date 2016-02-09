Minibrew привлек $2.8 для домашней смарт-пивоварни
Голландский пивной стартап Minibrew привлек $2,8 млн. начального финансирования после завершения успешной краудфандинговой кампании по сбору $350,000 для домашней «смарт»-пивоварни.
Minibrew - маленький бочонок с большим мозгом, если говорить образно. Еще в 2015 году предложение компании по высокотехнологичным решениям для домашнего пивоварения, включали контроль за процессом с мобильного приложения от смешивания пшеницы, дрожжей и хмеля, до конечного продукта. Учредители стартапа барт ван-дер Коой и Оливер ван Оордo сотрудничают с несколькими международными пивоварнями по поводу рецептов и планируют отгрузку готового продукта в первом квартале 2018 года.
Команда гордится возможностью полностью контролировать пивоварение от сусла до розлива.
«Что касается домашнего пива и установок для его производства, все существующие решения по автоматизации процесса пивоварения упускают один важный этап: брожение», - Говорит ван-дер Коой. «Хотя у других есть процесс ферментации, он является ручным, а не автоматическим, как заявлено. Конечно те, кто имеет соответствующие знания в брожении и сатурации пива и достаточно времени могут попробовать поиграть с процессом, но воспроизвести качественное пиво с одинаковым вкусом пользователи не смогут снова и снова».
«Мы наткнулись на эту идею, экспериментируя с пивом собственного производства. Мы наблюдали за массовым ростом домашнего пивоварения, но задача создания воспроизводимого пива - довольно сложное дело. Мы решили, что пришло время изменить эту ситуацию и добиться возможности в домашних условиях повторять великолепный вкус пива и делать новые открытия».
Нынешнее решение стартапа намного более автоматизировано, кроме того команда снизила цену с €2000 до €999. Домашняя пивоварня Minibrew может создать несколько сортов пива, включая пшеничное и India Pale Ale. Пивоварня представляет собой портативный бочонок, который для хранения можно сложить компактно.