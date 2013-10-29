Грег Максвелл: «Перераспределение» SegWit Биткоина должно быть отложено на некоторое время
Разработчик Core, Грег Максвелл заявил, что любое перераспределение «не может произойти» до тех пор, пока срок действия нынешнего не истечет, и тем самым разбил надежды о близкой активации SegWit.
На конференции Consensus Максвелл якобы согласился на предложение Барри Сильберта активировать SegWit до сентября. Объяснил он свое согласие техническими причинами «упрощения и безопасности».
«0.13.1+SegWit практически полностью активирован, в том числе и P2P компоненты … новый баннер сетевого обслуживания, witness-tx и блокировка сообщений, компактные блоки v2 и прочее. Для перераспределения SegWit нужно все это будет пересмотреть», объяснил он на Reddit.
«… Похоже, что это предложение было сделано без какой-либо помощи тех людей, которые следили за обсуждением и знают все малейшие детали».
Тем временем, текст соглашения стал доступен онлайн. Из него следует, что участники смогут «активировать 2МВ хард-форк 21 сентября 2017 года».
В нем сказано:
«Мы также привержены исследованиям и развитию технических механизмов, которые помогут улучшить сообщество Биткоина и создадут механизмы коммуникации чтобы между участниками экосистемы была более тесная связь при разработке, интеграции и применении безопасных решений, которые увеличат способности Биткоина».
В понедельник Cointelegraphсообщил о том, что предполагаемые сроки активации SegWit могут сместиться на более близкие даты, чем указано в тексте соглашения Сильберта. Такая информация поступила из анонимных источников.
Перевод специально для форума MMGP.ru
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