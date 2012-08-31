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Стартапы стали чаще устраивать ICO

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Старый Сегодня, 14:41
#1
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Стартапы стали чаще устраивать ICO

Одна из новых тенденций сбора средств на высокотехнологические проекты - использование криптовалют на самых начальных этапах привлечения финансирования, сообщает International Business Times.


Процесс, получивший название Initial Coin Offering (ICO) по аналогии с IPO, по данным Forbes, помог стартапам собрать более $440 млн за два последних года, передает "Интерфакс". Большинство из них разрабатывают блокчейн-проекты и имеют собственные "денежные единицы", обменные курсы которых, как ожидается, будут расти со временем. Таким образом, криптовалюты до некоторой степени заменяют традиционные акции или их аналоги.

Венчурный капиталист Элис Киллин поясняет, что сейчас в некоторых сегментах этот процесс практически заменил венчурный капитал. "Любой может стать инвестором рынке ICO", - говорит она. В качестве успешного примера ICO-стартапа можно привести платформу Etherium, чья обменная единица эфир (ether, ETH) подорожала с $8 в январе до $100 в мае.

Дэвид Зигель, создавший блокчейн-платформу 20|30, считают, что не стоит делать слишком крупные инвестиции в ICO, так как рынок находится в слишком неустойчивом положении. Он уверен, что большая часть существующих криптовалют не переживет бум ICO, однако эта тенденция откроет новые возможности для блокчейн-стартапов.

Существуют подобные проекты и в России. Ферма "Колионово" подмосковного бизнесмена Михаила Шляпникова привлекла на ICO 401 биткоин ($510,533) от 103 участников. О начале ICO Шляпников объявил 1 апреля, объем эмиссии составил 1 млн токенов KLN (колион), стоимость одного колиона эквивалентна $1. Токены KLN обеспечены реальной продукцией фермерского хозяйства "Колионово", расположенного в Егорьевском районе Московской области. Использование блокчейна не заменяет традиционные финансовые схемы, но дополняет их новыми возможностями, отмечает Михаил Шляпников.

Участниками проекта, получившего название "Экосреда Колионово", стали фермерское хозяйство "Колионово", несколько дружественных крестьянских хозяйств, несколько ЛПХ, ООО, кооперативы, физические лица, криптобиржи, блокчейн-платформы и др.

Основной задачей проекта является привлечение и рациональное использование средств с целью расширения производства, увеличение ассортимента товаров, услуг, модульных производств, инфраструктуры, а также создание многофункционального производственного и социального устойчивого комплекса в деревне Колионово и окрестностях.

Возврат средств инвесторам планируется на протяжении нескольких лет, при этом будет обеспечен общий финансовый итог в виде долгосрочного займа с отрицательной ставкой. Инструменты, используемые для проекта, – краудинвестинг, краудсейлинг, краудфандинг.

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Анна Чернобай на форуме  
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