В бюджетном плане Трампа нашли математическую ошибку на $2.000.000.000.000
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Бюджетный план президента США Дональда Трампа построен на сомнительной арифметике, заявили в американских СМИ несколько экономистов. Команда Трампа дважды посчитала одни и те же $2 трлн дополнительных доходов, предполагают они.
Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала проект бюджета США на 2018 финансовый год (начинается в октябре). План называется «Новый фундамент американского величия», и одна из главных заявленных в нем целей — сокращение $20 трлн госдолга США.
Однако с бюджетным планом Трампа есть проблема, указывает бывший министр финансов США Ларри Саммерс: «Он базируется на самой грубой математической ошибке за 40 лет наблюдения президентских бюджетов». Ее корень в том, что в бюджете не учтены выпадающие доходы от предложенной Трампом налоговой реформы.
Позиция Белого дома заключается в том, что за счет ускорения экономического роста налоговая реформа принесет около $2,1 трлн дополнительных доходов за 10 лет, отмечает WSJ, плюс эти дополнительные доходы будут учтены в бюджете взамен выпадающих от налоговой реформы. Но «одни и те же деньги нельзя использовать дважды», сказала изданию Майя Макгинес, президент Комитета за ответственную федеральную бюджетную политику.
Источник: http://news.finance.ua/ru/news/-/402...na-2-trilliona