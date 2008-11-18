Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,520 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Когда нужно думать эгоистично, а когда – прислушиваться к критике?

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение психологических сторон достижения успеха. Изучение опыта создания положительного настроя, обучение правильной мотивации, внутренне формирование в себе успешной личности.
При поддержке
Платежная система Perfect Money
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:45
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:33
#1
Модератор
 
Имя: Ростислав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 5,598
Благодарностей: 2,315
УГ: 1
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Когда нужно думать эгоистично, а когда – прислушиваться к критике?


Невозможно всегда думать лишь о себе или только о других людях, если вы хотите быть успешными во всем. Есть ситуации, когда эгоистичное мышление более эффективное, чем коллективное, и наоборот. Думайте о том, что вы были в чем-то правы, если это касалось лично вас. К примеру, покупка одежды или выбор дома для проживания – тут вы должны думать только о себе, своих интересах, желаниях и быть бескомпромиссными. Но если вы находитесь в ситуации, когда вопрос касается и других людей (партнеров, компаньонов, любимого человека, детей, родственников, сотрудников и т. д.), тогда должны сместить фокус своего внимания с себя на вашу «команду». Вы действуете не в личных интересах, а в интересах всей «команды», и если делаете что-то неправильное, то принимаете критику, соглашаетесь, думаете о том, как будет хорошо всей «команде», а не только вам. К примеру, на работе следует прислушиваться к мнению начальника, а не доказывать, что ваша работа была выполнена идеально. Вы работаете не на самого себя, а в интересах целой компании. Ваш босс делает все, чтобы эти интересы удовлетворялись. Примите критику, сделайте свою работу так, чтобы удовлетворялись интересы фирмы, потому что вы работаете на нее.

В противном случае выходит философия неудачника, когда он не думает не о себе, а о других, ограничивая свою жизнь, и когда думает о себе, а не о «команде», пытаясь казаться самым умным и правильным.

Будьте гибкими. Если дело касается только вас, то думайте о себе, своих желаниях и интересах (с кем общаться, где работать, кем быть и т. д.). Но если вы работаете в «команде» (работа, бизнес, семья), то выставляйте интересы всей компании/семьи превыше своих и действуйте только ради них. Это философия успешного человека.

Когда нужно думать эгоистично, а когда – прислушиваться к критике? Когда вопрос касается лично вас, тогда думайте эгоистично. Но если вопрос касается и судьбы других людей, тогда решайте его вместе, прислушиваясь к критике всех участников процесса и самим высказывая свое мнение, настаивая на его учете.

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

MMGP-обмен валют - обмен PM, Яд, Btc, Qiwi, OkPay, Privat24 и банки РФ по выгодным курсам
Rost77 на форуме  
Ответить
Метки
критика, философия успеха, эгоистичное мышление
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:45
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Когда нужно решать ситуацию, а не менять к ней отношение? Rost77 Психология успеха 0 19.05.2017 10:05
Когда нужно остановиться и начать получать прибыль? Sardin Инвестирование для начинающих 56 15.02.2017 08:43
Доверительное управление. Когда выдумка, а когда реальность. LookUse Доверительное управление 67 13.02.2017 22:48
Когда компании нужно поисковое продвижение сайта? Tromb Дайджест блогосферы 1 29.11.2010 19:23

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Slade000
Хочу сделать магазин с приемом кредитных карт. Посоветуйте мерчант
От Slade000 в разделе «Кредитные и дебетовые карты»
Аватар morg
Молодой программист отдал 2 миллиона на борьбу с раком
От morg в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар morg
Конкурс "Битва экстрасенсов-2" - 2 этап ($50 от btc-e.com)
От morg в разделе «Конкурсы: Криптовалюты»
Аватар Dimoni4e
Создание сайта под СРА оффер, как способ заработка. Приветствую всех читающих эту с
От Dimoni4e в разделе «Партнерские программы»
Аватар Rain1
Пчёлки и Винни-пух
От Rain1 в разделе «Курилка»
Аватар nlobp
Электроинструменты Реноватор и Роторайзер
От nlobp в разделе «Хочу купить»
.     
Пользователей
411,520
Тем
470,932
Сообщений
11,648,873

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube