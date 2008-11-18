Rost77 Модератор

Имя: Ростислав Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 18.11.2008 Сообщений: 5,598 Благодарностей: 2,315 УГ: 1 подарки награды

Когда нужно думать эгоистично, а когда – прислушиваться к критике?



Невозможно всегда думать лишь о себе или только о других людях, если вы хотите быть успешными во всем. Есть ситуации, когда эгоистичное мышление более эффективное, чем коллективное, и наоборот. Думайте о том, что вы были в чем-то правы, если это касалось лично вас. К примеру, покупка одежды или выбор дома для проживания – тут вы должны думать только о себе, своих интересах, желаниях и быть бескомпромиссными. Но если вы находитесь в ситуации, когда вопрос касается и других людей (партнеров, компаньонов, любимого человека, детей, родственников, сотрудников и т. д.), тогда должны сместить фокус своего внимания с себя на вашу «команду». Вы действуете не в личных интересах, а в интересах всей «команды», и если делаете что-то неправильное, то принимаете критику, соглашаетесь, думаете о том, как будет хорошо всей «команде», а не только вам. К примеру, на работе следует прислушиваться к мнению начальника, а не доказывать, что ваша работа была выполнена идеально. Вы работаете не на самого себя, а в интересах целой компании. Ваш босс делает все, чтобы эти интересы удовлетворялись. Примите критику, сделайте свою работу так, чтобы удовлетворялись интересы фирмы, потому что вы работаете на нее.



В противном случае выходит философия неудачника, когда он не думает не о себе, а о других, ограничивая свою жизнь, и когда думает о себе, а не о «команде», пытаясь казаться самым умным и правильным.



Будьте гибкими. Если дело касается только вас, то думайте о себе, своих желаниях и интересах (с кем общаться, где работать, кем быть и т. д.). Но если вы работаете в «команде» (работа, бизнес, семья), то выставляйте интересы всей компании/семьи превыше своих и действуйте только ради них. Это философия успешного человека.



Когда нужно думать эгоистично, а когда – прислушиваться к критике? Когда вопрос касается лично вас, тогда думайте эгоистично. Но если вопрос касается и судьбы других людей, тогда решайте его вместе, прислушиваясь к критике всех участников процесса и самим высказывая свое мнение, настаивая на его учете.



Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Невозможно всегда думать лишь о себе или только о других людях, если вы хотите быть успешными во всем. Есть ситуации, когда эгоистичное мышление более эффективное, чем коллективное, и наоборот. Думайте о том, что вы были в чем-то правы, если это касалось лично вас. К примеру, покупка одежды или выбор дома для проживания – тут вы должны думать только о себе, своих интересах, желаниях и быть бескомпромиссными. Но если вы находитесь в ситуации, когда вопрос касается и других людей (партнеров, компаньонов, любимого человека, детей, родственников, сотрудников и т. д.), тогда должны сместить фокус своего внимания с себя на вашу «команду».К примеру, на работе следует прислушиваться к мнению начальника, а не доказывать, что ваша работа была выполнена идеально. Вы работаете не на самого себя, а в интересах целой компании. Ваш босс делает все, чтобы эти интересы удовлетворялись.Если дело касается только вас, то думайте о себе, своих желаниях и интересах (с кем общаться, где работать, кем быть и т. д.). Но если вы работаете в «команде» (работа, бизнес, семья), то выставляйте интересы всей компании/семьи превыше своих и действуйте только ради них. Это философия успешного человека.Когда вопрос касается лично вас, тогда думайте эгоистично. Но если вопрос касается и судьбы других людей, тогда решайте его вместе, прислушиваясь к критике всех участников процесса и самим высказывая свое мнение, настаивая на его учете.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

MMGP-обмен валют - обмен PM, Яд, Btc, Qiwi, OkPay, Privat24 и банки РФ по выгодным курсам __________________