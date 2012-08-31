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Alibaba и Fonterra создадут блокчейн-консорциум для контроля за поставками продуктов

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Alibaba и Fonterra создадут блокчейн-консорциум для контроля за поставками продуктов
Китайский гигант интернет-коммерции Alibaba Group в партнерстве с новозеландской молочной компанией Fonterra, производителем витаминов Blackmores, PwC, а также с австралийским и новозеландским операторами почтовой связи создадут блокчейн-консорциум для противодействия мошенничеству в цепях поставок продовольственных товаров. Об этом сообщает CoinDesk.

Представители подразделения PwC, специализирующегося на цифровых активах (PwC’s Digital Asset Services, DAS), отметили, что новый проект откроет компаниям широкие возможности технологии распределенного реестра. По словам руководителя PwC’s Digital Asset Services Роберт Аллена, официальный запуск проекта планируется в течение 13 недель после выполнения соответствующих технических и функциональных требований.

Заявление было сделано в Нью-Йорке, на блокчейн-конференции Consensus 2017.

Ранее ForkLog сообщал о том, что Alibaba Group в партнерстве с AusPost, Blackmores и PwC разрабатывает блокчейн-решение «Food Trust Framework» для управления цепями поставок пищевых продуктов.

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