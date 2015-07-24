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DocPlanner привлек €15 млн для открытия новых офисов в Бразилии и Мексике

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Старый Сегодня, 14:29
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DocPlanner привлек €15 млн для открытия новых офисов в Бразилии и Мексике

DocPlanner, европейская онлайн-платформа для бронирования услуг здравоохранение, привлекла €15 млн в рамках финансирования серии D, свежий раунд финансирования возглавил ENERN Investments с участием партнеров Target Global и One Peak Partners. Вместе с этим раундом общее инвестиции в компанию составили €46 млн.


Компания будет использовать новый капитал для открытия новых офисов в Бразилии и Мексике в течение следующих шести месяцев, а также для маркетинга и продаж на основных рынках DocPlanner в Южной Европе и Латинская Америка.

DocPlanner основанная в 2011 году, главный офис компании находится у Варшаве (Польша), нас сегодняшний день производит свою деятельность в более чем 20 странах, в Том числе и в России и Украине. (https://www.docplanner.ru - русская версия сайта, https://www.nashdoktor.com.ua - украинская).



DocPlanner управляет как потребительским рынком, так и облачным программным обеспечением для частных поставщиков медицинских услуг, включая отдельных врачей, стоматологов и других медицинских работников (таких, как диетологи и психологи), а также для небольших и крупных клиник.



Приложение DocPlanner, является крупнейшим интернет каталогом врачей с отзывами и адресами, а также возможностью онлайн-записи на приём. Для того что бы попасть на прием к врачу (через приложение) необходимо выполнить поиск нужного врача, выбрать дату, потом указать ФИО и номер телефона или же можно нажать на иконку с телефоном, для того что бы позвонить и записаться на приём самостоятельно. Также есть возможность найти нужного врача в той локализации, где находится пациент.


Медицинские специалисты на платформе могут использовать его для управления своим профессиональным профилем, например, реагировать на отзывы написанные пациентами, принимать заказы через сайт.

Во время раунда Series C компания также объявила о том, что она слилась с испанской медицинской платформой Doctoralia. Стартап также не исключает дальнейших приобретений «молодых, инновационных облачных программных компаний» для ускорения расширения своих возможностей SaaS «с целью предоставления более продвинутых решений для практики врачей».

Мариуш Грэлевски, основатель и исполнительный директор DocPlanner, говорит в заявлении: «Мы продолжаем процесс интеграции команд DocPlanner и Doctoralia и уже создали очень последовательную и хорошо функционирующую организацию с общей миссией и стратегией. Мы смогли использовать лучшие возможности для каждого бизнеса, чтобы создать нечто, что выходит за рамки его частей. Помимо укрепления нашего присутствия на основных рынках, наша цель с новым финансированием - расширить наше предложение для врачей, перейдя за рамки управления календарями. Это также поможет нам выполнить нашу глобальную миссию «сделать медицинский опыт более человечным».»

Павел Муча, партнер ENERN Investments добавил: «Мы считаем, что настало время для восстания технологий SaaS, чтобы изменить способ взаимодействия с врачами и управлением нашим здоровьем, что значительно улучшит качество жизни во всем мире. DocPlanner может сделать глобальную вмятину »

По материалам:
https://techcrunch.com/2017/05/23/docplanner-d/
http://tech.eu/brief/docplanner-funding/

https://text.ru/antiplagiat/59255d049edc1
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Последний раз редактировалось Jeff Jeff; Сегодня в 14:34.
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