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Бизнесвуман из Перми фактически купила себе остров в Тихом Океане



Бизнесвуман из Перми (она владеет сетью городских баров) г-жа Виола Новоселова в интервью "Комсомольской правде" призналась, что она недавно исполнила свою давнюю мечту: - почти на 100 лет (на 99 лет, если точнее) она пока арендовала один остров, который входит в состав островного государства Фиджи в Тихом Океане. Ну а в дальнейшем, после того как она построит свой небольшой отель на этом острове вулканического происхождения, то он должен будет перейти уже в её собственность. Кстати, в отеле она собралась селить в основном туристов из России.



Остров Нануя Леву знаменит тем, что на нём, в 1980 году частично проходили съемки американского приключенческого фильма "Голубая лагуна", а г-же Новоселовойэта кинолента очень нравится и вот она во что бы это ни стало решила связать свою жизнь с этим далёким и теплым островом. По её словам, в то время пока её подруги покупали себе квартиры и дорогие автомобили, она упорно копила деньги на подобное приобретение и так продолжалось на протяжении почти 10 лет. Вместе с супругом-преподавателем одного из ВУЗов Перми, они каждый год по нескольку раз путешествовали по разным островам во всех уголках земли, но более всего ей приглянулся именно этот - Нануя Леву, и конечно, в связи с запомнившимся ей уже старым фильмом. И в итоге выбор пал на него, на этот остров в Тихом океане площадью в 30 гектар, правда стоимость сделки Виола не раскрывает, поясняя, что земля на острове стоит не дороже элитного коттеджа под Пермью, а минимальная стоимость земли на этом острове составляет около 21 000 долл. США за 1 гектар.



Пока остров находится в аренде, г-жа Новоселова будет также платить за него ежегодную арендную плату в размере 2500 долларов США. Но повторим, что после того как на острове будет построен небольшой отель, то условия заключенного договора будут сторонами изменены и остров должен будет уйти в собственность предпринимательницы - так по крайней мере звучит с её слов.



Между тем, некоторые российские СМИ сообщают, что вообще-то, с 1970 года этот остров уже принадлежит американскому бизнесмену Ричарду Эвансону, который построил и эксплуатирует там пятизвездочный отель Turtle Island Resort, соответственно, на самом деле, вероятней всего, г-жа Новоселова будет делить права владения этим островом с его первоначальным хозяином. Поэтому вряд ли она купила его целиком, впрочем, возможен и такой вариант и Эвансон уже подсчитывает прибыль от продажи.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59255d4e99117 Бизнесвуман из Перми (она владеет сетью городских баров) г-жа Виола Новоселова в интервью "Комсомольской правде" призналась, что она недавно исполнила свою давнюю мечту: - почти на 100 лет (на 99 лет, если точнее) она пока арендовала один остров, который входит в состав островного государства Фиджи в Тихом Океане. Ну а в дальнейшем, после того как она построит свой небольшой отель на этом острове вулканического происхождения, то он должен будет перейти уже в её собственность. Кстати, в отеле она собралась селить в основном туристов из России.Остров Нануя Леву знаменит тем, что на нём, в 1980 году частично проходили съемки американского приключенческого фильма "Голубая лагуна", а г-же Новоселовойэта кинолента очень нравится и вот она во что бы это ни стало решила связать свою жизнь с этим далёким и теплым островом. По её словам, в то время пока её подруги покупали себе квартиры и дорогие автомобили, она упорно копила деньги на подобное приобретение и так продолжалось на протяжении почти 10 лет. Вместе с супругом-преподавателем одного из ВУЗов Перми, они каждый год по нескольку раз путешествовали по разным островам во всех уголках земли, но более всего ей приглянулся именно этот - Нануя Леву, и конечно, в связи с запомнившимся ей уже старым фильмом. И в итоге выбор пал на него, на этот остров в Тихом океане площадью в 30 гектар, правда стоимость сделки Виола не раскрывает, поясняя, что земля на острове стоит не дороже элитного коттеджа под Пермью, а минимальная стоимость земли на этом острове составляет около 21 000 долл. США за 1 гектар.Пока остров находится в аренде, г-жа Новоселова будет также платить за него ежегодную арендную плату в размере 2500 долларов США. Но повторим, что после того как на острове будет построен небольшой отель, то условия заключенного договора будут сторонами изменены и остров должен будет уйти в собственность предпринимательницы - так по крайней мере звучит с её слов.Между тем, некоторые российские СМИ сообщают, что вообще-то, с 1970 года этот остров уже принадлежит американскому бизнесмену Ричарду Эвансону, который построил и эксплуатирует там пятизвездочный отель Turtle Island Resort, соответственно, на самом деле, вероятней всего, г-жа Новоселова будет делить права владения этим островом с его первоначальным хозяином. Поэтому вряд ли она купила его целиком, впрочем, возможен и такой вариант и Эвансон уже подсчитывает прибыль от продажи.Специально для mmgp.ru

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