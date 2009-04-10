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В России создадут солнцемобиль

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В России создадут солнцемобиль
Инженеры Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого создадут первый в России электромобиль на солнечных панелях. Проект поддержали в Министерстве промышленности и торговли РФ.

Проект первого отечественного солнцемобиля получил название Polytech Solar. Работа над созданием нового транспортного средства началась в мае прошлого года. Оно имеет форму катамарана, а сам корпус собран из композитных материалов российского производства.

Автомобиль будет заряжаться от солнечных панелей на крыше, их КДП составит 24%. ТС будет весить около 200 кг, а разгоняться сможет до 150 км/ч. Инженеры также планируют снабдить солнцемобиль системой контроля управления и углепластиковыми дисками собственной разработки.

Как сообщил руководитель Polytech Solar Евгений Захлебаев, разработчики представят свое авто на двух крупнейших мировых чемпионатах: Bridgestone World Solar Challenge 2017 в Австралии и American Solar Challenge 2018 в США.

материал с popmech.ru
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