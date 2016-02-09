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Лондонская компания доставки по требованию Quiqup привлекла £20 млн.

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Старый Сегодня, 14:11
#1
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Имя: Владимир
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Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
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Лондонская компания доставки по требованию Quiqup привлекла £20 млн.
Лондонский стартап доставки по требованию Quiqup, который работает по типу приложения для покупок. Похожим на Jinn в Европе или Postmates в США, на фоне растущего интереса к бизнесу в сфере B2B привлек £ 20 млн.
Раунд возглавлял нью-йоркский фонд Jobi Capital, при участии ведущего дистрибьютора быстрорастущих потребительских товаров Transmed и существующих инвесторов.
Компания планирует направить новый капитал на расширение в другие города Великобритании помимо Лондона и для начала международной экспансии.
Значительные средства будут выделены для технологической платформы, в том числе найма большего числа инженеров и специалистов по информационным технологиям для совершенствования алгоритма. Это позволит Quiqup обеспечить более точные оценки доставки и предвидеть тенденции спроса, сообщил соучредитель и исполнительный директор Базель Ель Кусса.
Изначально стартап позволял потребителям заказать что-нибудь из своего приложения для местной доставки в течении часа, при чем упор был на продукты питания. Но сейчас Quiqup расширил свое предложение и обеспечивает доставку прямо в руки.
B2B-предложение стартапа имеет две формы: веб-приложение «Quiqdash» , которое позволяет рителлерам мгновенно заказать доставку или запланировать график доставки, а также полный сервис интеграции API, который включает службу доставки Quiqup в решения для крупных розничных торговцев.
Именно вторая форма в настоящее время используется в 25 или около того ресторанах Burger King в Лондоне в качестве одной из многих вспомогательной компании, которая обеспечивает онлайн-заказ и доставку.
Quiqup также сотрудничает с Whole Foods в Лондоне, а также работает по непродовольственной вертикали с независимыми флористами и фармацевтами.
По словам Эль Кусса B2B-сторона бизнеса сейчас составляет около 45 процентов, по сравнению с 40 процентами в январе. Он также говорит, что существует ряд других партнерских отношений с крупными ритейлерами, которые он не может раскрывать в данный момент.

«По мере изменения ожиданий потребителей, розничные торговцы всех размеров и вертикалей будут предлагать гибкие, эффективные и доступные услуги доставки. Время - ценный товар для сегодняшнего потребителя, и Quiqup был создан, чтобы помочь людям больше времени тратить на то, что им нравится больше всего. Сегодняшние инвестиции приближают нас на один шаг к достижению нашей цели и мы очень рады тому, что Jobi и Transmed присоединились к нам, мы также рады дальнейшей поддержке наших прежних инвесторов.»
Штат компании насчитывает более 110 сотрудников и более 2000 самозанятых курьеров, получивших прозвище «Quiqees», зарегистрировавшихся с момента запуска компании.
Переведено специально для форума mmgp: https://techcrunch.com/2017/05/23/quiqup-series-b/

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