Rost77 Модератор

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5 ошибок начинающего фрилансера



Каждый день люди изучают тему фриланса и пробуют себя в разных ипостасях. Но есть такая категория людей, которые при первых неудачах сразу же бросают начатое. Очень часто этому способствуют их ошибки, которые кажутся на первый взгляд самим исполнителям не грубыми. Никто не обещал, что будет легко и нужно быть готовым к конкуренции даже в сети, а потому, как и в реальной жизни, первое впечатление по-прежнему самое запоминающееся. Иными словами как покажешь себя при первой встрече, так и будет в дальнейшем, второго шанса не дадут.

Итак, обсудим ошибки начинающего копирайтера.



1. «Здравствуйте». Не стоит забывать здороваться с заказчиком на форуме, в электронных письмах, аське, скайпе. Это, казалось бы, элементарное правило, не соблюдает множество начинающих. И как в реальной, так и в виртуальной работе, это несколько неприятно. Первое впечатление будет испорчено.



2. Аргументы. Когда заказчики дают клич и делают пометку «Новички в том числе», то очень часто в комментариях к заказу можно увидеть такие сообщения как «Готов взяться за работу», «Выполню заказ», «Возьмите меня». А с чего именно вас должен выбрать заказчик? Разве одной только фразой «Возьмите меня!» его можно убедить? В таких случаях стоит привести несколько аргументов в свою пользу, чтобы заказчику было из кого выбирать. Например, если речь идет о детской тематике, то можно смело написать, что вы мама и разбираетесь в этой теме, вам это близко. Если речь идет о машинах, то мужчинам стоит указать, что у него есть свой автомобиль и т.д.



3. Внимательность. Заказчики – люди занятые, нужно это понимать и постоянно помнить. Не стоит отвлекать его вопросами и закидывать электронными письмами и комментариями с вопросами в обсуждениях к заказу. Тут всего два главных правила. Первое: внимательно читайте ТЗ (техническое задание), в котором все написано. Второе: после внимательного ознакомления с информацией в случае возникновения вопросов уместите их в одно письмо или вопрос. Это будет лучше, чем несколько писем друг за другом с вопросами к заказчику. Не отнимайте у заказчика время.



4. Аврал. Бывает, что исполнитель загорелся энтузиазмом и ему хочется работать сутки напролет. Это похвально, но не стоит устраивать аврал и стараться объять необъятное. Не набирайте себе множество заказов, чтобы потом не паниковать и не нервничать. Лучше спокойно выполнять заказ, потом брать другой и так постепенно нарабатывать себе репутацию. Конечно, есть конкуренция, и она всегда будет, но лучше делать в начале своей копирайтерской работы все грамотно и спокойно, чем паниковать, торопиться и ошибаться.



5. Ответственность, грамотность, пунктуальность. Это важнейшие качества (и не только эти) для фрилансера, потому что без них просто ничего не получится. Выбирайте темы, в которых разбираетесь или уверены, что справитесь. Проверяйте тексты на грамотность и орфографию тщательнейшим образом и сдавайте в срок.

Это не все ошибки, которые допускают начинающие фрилансеры, однако именно они считаются грубейшими. Соблюдая эти правила, вы будете уверенно продвигаться к своим целям, и нарабатывать хорошую репутацию фрилансера.



Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Каждый день люди изучают тему фриланса и пробуют себя в разных ипостасях. Но есть такая категория людей, которые при первых неудачах сразу же бросают начатое. Очень часто этому способствуют их ошибки, которые кажутся на первый взгляд самим исполнителям не грубыми. Никто не обещал, что будет легко и нужно быть готовым к конкуренции даже в сети, а потому, как и в реальной жизни, первое впечатление по-прежнему самое запоминающееся. Иными словами как покажешь себя при первой встрече, так и будет в дальнейшем, второго шанса не дадут.Итак, обсудим ошибки начинающего копирайтера.Не стоит забывать здороваться с заказчиком на форуме, в электронных письмах, аське, скайпе. Это, казалось бы, элементарное правило, не соблюдает множество начинающих. И как в реальной, так и в виртуальной работе, это несколько неприятно. Первое впечатление будет испорчено.Аргументы. Когда заказчики дают клич и делают пометку, то очень часто в комментариях к заказу можно увидеть такие сообщения какА с чего именно вас должен выбрать заказчик? Разве одной только фразойего можно убедить? В таких случаях стоит привести несколько аргументов в свою пользу, чтобы заказчику было из кого выбирать. Например, если речь идет о детской тематике, то можно смело написать, что вы мама и разбираетесь в этой теме, вам это близко. Если речь идет о машинах, то мужчинам стоит указать, что у него есть свой автомобиль и т.д.Внимательность. Заказчики – люди занятые, нужно это понимать и постоянно помнить. Не стоит отвлекать его вопросами и закидывать электронными письмами и комментариями с вопросами в обсуждениях к заказу. Тут всего два главных правила.внимательно читайте ТЗ (техническое задание), в котором все написано.после внимательного ознакомления с информацией в случае возникновения вопросов уместите их в одно письмо или вопрос. Это будет лучше, чем несколько писем друг за другом с вопросами к заказчику. Не отнимайте у заказчика время.Аврал. Бывает, что исполнитель загорелся энтузиазмом и ему хочется работать сутки напролет. Это похвально, но не стоит устраивать аврал и стараться объять необъятное.Лучше спокойно выполнять заказ, потом брать другой и так постепенно нарабатывать себе репутацию. Конечно, есть конкуренция, и она всегда будет, но лучше делать в начале своей копирайтерской работы все грамотно и спокойно, чем паниковать, торопиться и ошибаться.Ответственность, грамотность, пунктуальность. Это важнейшие качества (и не только эти) для фрилансера, потому что без них просто ничего не получится.Проверяйте тексты на грамотность и орфографию тщательнейшим образом и сдавайте в срок.Это не все ошибки, которые допускают начинающие фрилансеры, однако именно они считаются грубейшими. Соблюдая эти правила, вы будете уверенно продвигаться к своим целям, и нарабатывать хорошую репутацию фрилансера.

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