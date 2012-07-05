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Game-asterix-obelix.ru - Астерикс и Обеликс

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 13:31
#1
Любитель
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Днепр
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.12.2014
Сообщений: 1,862
Благодарностей: 32
УГ: 0
КП: 0.003
Game-asterix-obelix.ru - Астерикс и Обеликс


Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 24.05.2017



Регистрация


Игра с выводом денег "Астерикс и Обеликс"


Об игре:

Цитата:
Онлайн игра с выводом денег - Asterix and Obelix[/COLOR]
Зарегистрируйтесь и окунитесь в увлекательную игру!
Покупайте персонажи , которые будут добывать зелье.
Зелье будет накапливаться на складе, собирайте его.
Продавайте зелье и получайте за них золото.
Обменивайте золото на реальные деньги,
либо покупайте больше персонажей,
чтобы они - приносили вам еще больше прибыли!

Маркетинг:



Сбор и продажа зелья
Здесь вы можете собирать произведённое Вашими героями зелье и продавать его за золото.
Распределение золота при продаже: 1% на счет для покупок и 99% на вывод.
Курс продажи зелья: 100 зелья = 1 золото. 100 золота = 1 рубль.


Бонусы:


Два персонажа "ВЕТЕРАНИКС" в подарок!
Первое пополнение + 10%[/COLOR]

_____________________________________________

Партнерка:

10%
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Платежные системы:

Payeer

Выплаты в автоматическом режиме
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Активация выплат: 30 рублей
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Разное:

СЕРФИНГ
Конкурс рефералов
Бонусы
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Мой вклад





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Dimon Dneprovskiy на форуме  
Старый Сегодня, 14:27
#2
МОНИТОР ИГРОВЫХ ПРОЕКТОВ)
Премиум
 
Аватар NETWEB-monitor
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: INTERNET
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 13,329
Благодарностей: 574
УГ: 5
КП: 0.003
Re: Game-asterix-obelix.ru - Астерикс и Обеликс
Какие нынче щедрые админы пошли , со своего кармана на старте закидывают ///
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