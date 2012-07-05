Game-asterix-obelix.ru - Астерикс и Обеликс

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Старт проекта 24.05.2017
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Игра с выводом денег "Астерикс и Обеликс"
Об игре:
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Цитата:
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Онлайн игра с выводом денег - Asterix and Obelix[/COLOR]
Зарегистрируйтесь и окунитесь в увлекательную игру!
Покупайте персонажи , которые будут добывать зелье.
Зелье будет накапливаться на складе, собирайте его.
Продавайте зелье и получайте за них золото.
Обменивайте золото на реальные деньги,
либо покупайте больше персонажей,
чтобы они - приносили вам еще больше прибыли!
Сбор и продажа зелья
Здесь вы можете собирать произведённое Вашими героями зелье и продавать его за золото.
Распределение золота при продаже: 1% на счет для покупок и 99% на вывод.
Курс продажи зелья: 100 зелья = 1 золото. 100 золота = 1 рубль.
Бонусы:
Два персонажа "ВЕТЕРАНИКС" в подарок!
Первое пополнение + 10%[/COLOR]
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Партнерка:
10%
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Платежные системы:
Payeer
Выплаты в автоматическом режиме
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Активация выплат: 30 рублей
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Разное:
СЕРФИНГ
Конкурс рефералов
Бонусы
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