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ЦБ посулил россиянам потерю трех триллионов рублей при разгоне инфляции

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Старый Сегодня, 12:49
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ЦБ посулил россиянам потерю трех триллионов рублей при разгоне инфляции
При повышении уровня инфляции до восьми процентов в год россияне потеряют более трех триллионов рублей. Об этом во вторник, 23 мая, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщает РИА Новости.

«Мы посчитали, что если инфляция будет вместо четырех процентов составлять восемь процентов, то потери доходов населения составят 2,164 триллиона рублей, сбережений — 959 миллиардов рублей», — сказала Набиуллина.

По ее словам, инфляция — это налог для населения с низкими или фиксированными доходами. «Больше всего [от роста цен] страдают пенсионеры, бюджетники. Это значимая часть нашей страны», — объяснила глава Банка России.

Она отметила, что стабильность является основой для экономического развития. «Сейчас, когда мы добились стабилизации, ключевая задача — обеспечить экономическое развитие, обеспечить экономический рост», — добавила Набиуллина.

15 мая Минэкономразвития сообщило, что инфляция в России опустилась до целевого показателя в четыре процента. «С учетом наблюдаемой в первой половине мая и ожидаемой в дальнейшем нормализации динамики цен на плодоовощную продукцию, по нашим оценкам, инфляция уже достигла четырех процентов (по состоянию на 15 мая 2017 года)», — отмечалось в сообщении министерства.

По данным Росстата, инфляция в апреле выросла на 0,3 процента. В годовом выражении рост индекса потребительских цен замедлился до 4,1 процента.

В 2016 году рост цен в стране замедлился до 5,4 процента — это был самый низкий показатель за новейшую историю страны.

Источник: lenta.ru
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Stas0n (Сегодня)
Старый Сегодня, 12:58
#2
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Re: ЦБ посулил россиянам потерю трех триллионов рублей при разгоне инфляции
Безусловно, радостно, что инфляция уменьшается. Постепенно подходим к докризисному уровню. Но, с другой стороны, живем в стране, которая частенько пребывает в состоянии кризиса и растущей двузначной инфляции..
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