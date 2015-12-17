CRYPTOSTOCKS - cryptostocks.cc

Приветствую всех
Представляю новый фаст - cryptostocks.cc
Я не АДМИН и его не знаю.
Тема создана для ознакомления и не является призывом к действию.
Старт проекта - 24/05/2017
Легенда (машинный перевод)
Мы рады приветствовать все делец из криптовалюты на сайте CRYPTOSTOCKS LTD. Компания не только успешно сочетает в себе супер-выгодные направления бизнеса, но и предлагает выгодные условия доверительного управления для клиентов по всему миру и обеспеченного вознаграждения партнеров и региональных представителей для привлечения инвестиций. Компания воплощает в себе современный высокотехнологичный бизнес, связанный главным образом с криптовалюта (облака добычи Bitcoin, торговли на популярных валютных рынках и частного обмена cryptosurrency).
Мы работаем на пару лет, и за этот период мы увеличили оборотный капитал до максимума и успешно вышли на международный рынке инвестиций. Компания с историей и положительной динамикой роста - это отзывы наших клиентов на CRYPTOSTOCKS LTD!
Планы:
3,6% / ЕЖЕДНЕВНАЯ
0,15% / ЕЖЕЧАСНО
Минимум 0,01 BTC
Максимальная 5,00 BTC
Мгновенные выплаты
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ НАЗАД В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
4,8% / ЕЖЕДНЕВНАЯ
0,20% / ЕЖЕЧАСНО
Минимальная 5,01 BTC
Максимальная 10,00 BTC
Мгновенные выплаты
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ НАЗАД В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
7,2% / ЕЖЕДНЕВНАЯ
0,30% / ЕЖЕЧАСНО
Минимальная 10,01 BTC
Максимальный Неограниченный
Мгновенные выплаты
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ НАЗАД В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
Payment Processor : Bitcoin
выплаты - инстант
минимум на вывод - 0,0005
Возврат депозита возможен в любое время с комиссией 5%
Check GoldCoders' HYIP Manager License
bitzine.biz - Licensed
SSL
The certificate was issued by Comodo.
The certificate will expire in 364 days
Ознакомиться:
CRYPTOSTOCKS
Мой вклад:
https://blockchain.info/tx/b4ae50282...182c9db8fb9e71