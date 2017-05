laska2006 Любитель

CRYPTOSTOCKS - cryptostocks.cc Приветствую всех



Представляю новый фаст -







Я не АДМИН и его не знаю.

Тема создана для ознакомления и не является призывом к действию.



Старт проекта - 24/05/2017





Легенда (машинный перевод)



Мы рады приветствовать все делец из криптовалюты на сайте CRYPTOSTOCKS LTD. Компания не только успешно сочетает в себе супер-выгодные направления бизнеса, но и предлагает выгодные условия доверительного управления для клиентов по всему миру и обеспеченного вознаграждения партнеров и региональных представителей для привлечения инвестиций. Компания воплощает в себе современный высокотехнологичный бизнес, связанный главным образом с криптовалюта (облака добычи Bitcoin, торговли на популярных валютных рынках и частного обмена cryptosurrency).

Мы работаем на пару лет, и за этот период мы увеличили оборотный капитал до максимума и успешно вышли на международный рынке инвестиций. Компания с историей и положительной динамикой роста - это отзывы наших клиентов на CRYPTOSTOCKS LTD!



Планы:



3,6% / ЕЖЕДНЕВНАЯ

0,15% / ЕЖЕЧАСНО

Минимум 0,01 BTC

Максимальная 5,00 BTC

Мгновенные выплаты

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ НАЗАД В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ



4,8% / ЕЖЕДНЕВНАЯ

0,20% / ЕЖЕЧАСНО

Минимальная 5,01 BTC

Максимальная 10,00 BTC

Мгновенные выплаты

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ НАЗАД В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ



7,2% / ЕЖЕДНЕВНАЯ

0,30% / ЕЖЕЧАСНО

Минимальная 10,01 BTC

Максимальный Неограниченный

Мгновенные выплаты

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ НАЗАД В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ



Payment Processor : Bitcoin



выплаты - инстант

минимум на вывод - 0,0005



Возврат депозита возможен в любое время с комиссией 5%





Check GoldCoders' HYIP Manager License

bitzine.biz - Licensed



SSL

The certificate was issued by Comodo.

The certificate will expire in 364 days



Ознакомиться:

CRYPTOSTOCKS



Мой вклад:

https://blockchain.info/tx/b4ae50282...182c9db8fb9e71



добавлено через 14 минут

Добавляю скрин с платежем

Сеть BLOCKCHAIN тупит сильно







добавлено через 16 минут

