Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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CRYPTOSTOCKS - cryptostocks.cc

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
Важная информация
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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Старый Сегодня, 12:27
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Bucha, Kiev region
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 440
Благодарностей: 32
УГ: 12
КП: 0.013
CRYPTOSTOCKS - cryptostocks.cc
Приветствую всех

Представляю новый фаст - cryptostocks.cc



Я не АДМИН и его не знаю.
Тема создана для ознакомления и не является призывом к действию.

Старт проекта - 24/05/2017


Легенда (машинный перевод)

Мы рады приветствовать все делец из криптовалюты на сайте CRYPTOSTOCKS LTD. Компания не только успешно сочетает в себе супер-выгодные направления бизнеса, но и предлагает выгодные условия доверительного управления для клиентов по всему миру и обеспеченного вознаграждения партнеров и региональных представителей для привлечения инвестиций. Компания воплощает в себе современный высокотехнологичный бизнес, связанный главным образом с криптовалюта (облака добычи Bitcoin, торговли на популярных валютных рынках и частного обмена cryptosurrency).
Мы работаем на пару лет, и за этот период мы увеличили оборотный капитал до максимума и успешно вышли на международный рынке инвестиций. Компания с историей и положительной динамикой роста - это отзывы наших клиентов на CRYPTOSTOCKS LTD!

Планы:

3,6% / ЕЖЕДНЕВНАЯ
0,15% / ЕЖЕЧАСНО
Минимум 0,01 BTC
Максимальная 5,00 BTC
Мгновенные выплаты
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ НАЗАД В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

4,8% / ЕЖЕДНЕВНАЯ
0,20% / ЕЖЕЧАСНО
Минимальная 5,01 BTC
Максимальная 10,00 BTC
Мгновенные выплаты
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ НАЗАД В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

7,2% / ЕЖЕДНЕВНАЯ
0,30% / ЕЖЕЧАСНО
Минимальная 10,01 BTC
Максимальный Неограниченный
Мгновенные выплаты
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ НАЗАД В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

Payment Processor : Bitcoin

выплаты - инстант
минимум на вывод - 0,0005

Возврат депозита возможен в любое время с комиссией 5%


Check GoldCoders' HYIP Manager License
bitzine.biz - Licensed

SSL
The certificate was issued by Comodo.
The certificate will expire in 364 days

Ознакомиться:
CRYPTOSTOCKS

Мой вклад:
https://blockchain.info/tx/b4ae50282...182c9db8fb9e71



добавлено через 14 минут
Добавляю скрин с платежем
Сеть BLOCKCHAIN тупит сильно



добавлено через 16 минут
ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ МАГАЗИН
__________________
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Последний раз редактировалось laska2006; Сегодня в 12:43. Причина: Добавлено сообщение
laska2006 на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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