Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,512 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Вслед за нефтью: как изменится курс доллара к выходным

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:14
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:18
#1
Профессионал
 
Имя: Филипп
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 29.12.2015
Сообщений: 1,240
Благодарностей: 386
УГ: 1
КП: 0.290
подарки
Вслед за нефтью: как изменится курс доллара к выходным
Вслед за нефтью: как изменится курс доллара к выходным


На этой неделе динамика валютной пары доллар/рубль будет зависеть от итогов заседания ОПЕК и статистики по запасам нефти в США. Каким будет курс доллара к вечеру пятницы?

Эксперты, опрошенные РБК, считают, что главным событием наступившей недели станет саммит ОПЕК, который состоится 25 мая в Вене. Базовым сценарием финансисты называют продление договоренностей о сокращении нефтедобычи еще на девять месяцев. «Ранее такой формат был предложен крупнейшими нефтепроизводителями мира — Саудовской Аравией и Россией», — рассказывает эксперт ФГ «БКС» Иван Копейкин.

По его мнению, несмотря на то что этот сценарий уже отыгрывается рынком, подобное решение стран — членов ОПЕК всё равно может вызвать локальный всплеск оптимизма на рынке и рост нефтяных котировок. «Продление соглашения станет позитивным фактором для рынка энергоносителей и будет способствовать росту цен на нефть и спросу на российские активы, в том числе на рубль», — комментирует аналитик ГК «Финам» Богдан Зварич.

Второй важный фактор, на который обращают внимание аналитики, — публикация недельных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. По словам генерального директора ИК «ФОРУМ» Романа Паршина, если запасы нефти в США продолжат сокращаться, как и в прошлом отчетном периоде, то баррель смеси Brent может подорожать еще на 1–1,5%. «Это будет означать ослабление доллара», — резюмирует Паршин. Рост запасов, напротив, будет способствовать укреплению американской валюты.

Традиционно важной будет и свежая макроэкономическая статистика из США — прежде всего данные по продажам нового жилья и динамика ВВП за первый квартал текущего года. Сильные макропоказатели будут способствовать укреплению доллара, отмечают опрошенные РБК финансисты.

По мнению экспертов, на этой неделе рубль будет сохранять стабильные позиции. С учетом перечисленных и прочих факторов участники опроса предполагают, что к закрытию торгов на Московской бирже в пятницу, 26 мая, курс доллара составит 57 руб. На прошлой неделе эксперты предсказывали 57,6 руб. за доллар и ошиблись: 19 мая на закрытии торгов в 19:00 мск американская валюта стоила 56,8 руб.

Источник - rbc.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
BigBoi вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:14
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рубль перешел к коррекции вслед за нефтью GOLDENLIVE Новости в мире финансов и инвестиций 0 22.02.2017 13:22
В мае курс доллара вырастет на 20% вслед за падением нефти den350 Новости в мире финансов и инвестиций 38 19.04.2016 17:51
Рубль скачет вслед за нефтью moskva Новости в мире финансов и инвестиций 8 01.02.2016 16:08
Курс доллара в России взлетел вслед за обвалом цен на нефть FTPPSFTP Новости в мире финансов и инвестиций 10 16.12.2015 17:52
Рубль дешевеет вслед за нефтью pilot10 Новости в мире финансов и инвестиций 39 04.09.2015 20:50

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар dengov
Нефть марки Brent упала ниже $29 за баррель
От dengov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Борис Кононенко
luckycapper.ru
От Борис Кононенко в разделе «Прогнозы»
Аватар tema82
Почтовый спонсор - cherokeeptr.com
От tema82 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Alexander
Прогон лиценз. Allsubmitter'ом
От Alexander в разделе «Поисковая оптимизация»
Аватара нет
AIRLINES-GAME - AIRLINES-GAME.BIZ - Новый проект
От Anna GAevska в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар dengov
Хедж-фонды увеличили ставки на падение цены нефти WTI до максимума 10 лет
От dengov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
411,512
Тем
470,908
Сообщений
11,648,450

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube