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Украинцы вывели на Kickstarter смарт-устройство для ухода за растениями Grovio

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Старый Сегодня, 12:04
#1
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Украинцы вывели на Kickstarter смарт-устройство для ухода за растениями Grovio


Украинский стартап Techware вместе с проектом Concepter (хорошо известным своими вспышками для мобильных телефонов iblazr), начали сбор средств на краудфандинговой платформе Kickstarter с целью финансирования Grovio – инновационного смарт-девайса, предназначенного для ухода за растениями.

Устройство Grovio внешне выглядит, как небольшая цилиндрическая колонка, которая весит 0,45 кг и имеет длину 30 см. Из этого приспособления выходит маленькая трубочка с особым наконечником, устанавливающимся непосредственно в почву возле растения. Данное устройство заполняется водой, а по трубочкам выполняется автоматическая подача воды в почву. При этом на всех наконечниках трубочек имеются особые датчики: с помощью них Grovio контролирует такие важные параметры, как влажность земли и воздуха, температурный режим и уровень освещенности. В результате, данное приспособление само поливает растения, а также автоматически контролирует их состояние.



”Ежедневно человеку требуется заниматься множеством различных дел, однако это не должно сказываться на беззащитных и очень уязвимых растениях“, – отметил Саша Иванов, учредитель стартапа Techware.

К каждому подобному гаджету возможно подсоединять 3 различных растения. Устройство самостоятельно поливает и контролирует их состояние. Учитывая условия окружающей среды, Grovio автоматически направляет каждому растению требуемый объем воды. Как утверждают создатели проекта, одного запаса воды должно хватать на 1,5 месяца при уходе сразу за 3-мя растениями.

После того, как заканчивается запас воды либо растения пребывают в нехороших условиях, устройство посылает владельцу сообщение в мобильное приложение с названием Grovio App. В нем сохраняется вся история и параметры каждого растения. При этом к Grovio App возможно подсоединить неограниченное число подобных девайсов.



Кроме того, Grovio App может работать с известными голосовыми помощниками Amazon Alexa, Google Home, а также Apple Siri и остальными. Когда, к примеру, растению будет не достаточно света, тогда устройство порекомендует владельцу включить свет посредством одного из перечисленных голосовых помощников.

Цена Grovio для 3-х растений равна 149 долларам. Основной задачей данной краудфандинговой кампании является собрать 75 тысяч долларов, до ее завершения еще есть 37 дней.

По материалам ain.ua

https://text.ru/antiplagiat/59253b935c931
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Последний раз редактировалось CashToday; Сегодня в 12:10.
CashToday вне форума  
Старый Сегодня, 12:11
#2
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 15.05.2017
Сообщений: 39
Благодарностей: 14
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Украинцы вывели на Kickstarter смарт-устройство для ухода за растениями Grovio
Цитата:
Сообщение от CashToday Посмотреть сообщение
Украинцы вывели на Kickstarter смарт-устройство для ухода за растениями Grovio
Классный стартап) Но все же хозяюшки должны тоже принимать участие в ухаживании за цветами)))
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