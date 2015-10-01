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Армянский стартап OnlineKodak основали за премиальные от президента

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Армянский стартап OnlineKodak основали за премиальные от президента


Студенты из Армении за президентскую премию создали стартап OnlineKodak

Создателем проекта является Джаник Севоян. Студент является магистром факультета информатики и компьютерных систем НИУ Армении. Главной идеей стартапа является создание цикла, когда человек может отправить фото, рисунок или другой документ в полиграфию для печати в онлайн режиме. А готовый распечатанный продукт студент получит курьером либо по почте.

Капитал на открытие стартапа Севоян получил став лауреатом премии от президиума Армении. Все премиальные средства направлены на реализацию идеи и открытии полноценного бизнес-стартапа. Джаник рассказал, что считает недопустимым, то что люди забывают, что такое бумажные письма и фотографии. Так же он говорит, что это одно из хороших явлений и от этого не нужно избавляться.

Часто, потеряв телефон, или просто из за несовместимости старые фотографии просто удаляются, теперь же их можно распечатать и навсегда сохранить их в не только в памяти, но и на бумаге. Доставка почтой будет бесплатна, а загрузить и распечатать можно будет на сайте компании. Фото будет находится в белом конвертике, что защиты от посторонних глаз.

Сайт будет доступен на 70 языках мира, а оплату можно вносить как банковской картой, так и мобильными деньгами через приложение.

Уникальность: 100.00%
По материалам news.am
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Метки
инвестиции, стартап
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