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В Южной Корее биткойн торгуется по цене 2850 $

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В Южной Корее биткойн торгуется по цене 2850 $

23 мая в Южной Корее из-за быстро растущего спроса цена на биткойны достигла 2850 $, в то время как биткойн торговался в США и Китае примерно за 2100 $.

Основополагающим фактором, ставшим причиной этого явления, является жесткая политика борьбы с отмыванием денег в стране. В Южной Корее любой вид азартных игр является незаконным – выигрыши корейцев в зарубежных казино регулярно отправляются обратно. Власти внимательно отслеживают любые транзакции, превышающие 10 000 $.

Даже имея банковский счет в Южной Корее нерезиденту невероятно сложно воспользоваться преимуществами южнокорейского биткойн-рынка. Если какая-либо бизнес-структура или физическое лицо продают биткойны на сумму свыше 10 000 $ в Южной Корее, по закону операторы биткойн-бирж должны связаться с пользователем для дополнительной проверки.

Как правило, такие строгие правила борьбы с отмыванием денег (AML) и “Знай своего клиента” (KYC) вытесняют биткойн-инвесторов на внебиржевые рынки, такие как LocalBitcoins.

Например, когда китайские власти приостановили вывод средств на местных биткойн-биржах, на LocalBitcoins наблюдался массивный всплеск недельного объема торгов из Китая.

В Южной Корее внедрение строгих систем AML и KYC имело прямо противоположный эффект. Легализация торговли биткойнами и строгая нормативная база для торговых платформ укрепили биткойн-индустрию в Южной Корее. В результате спрос на Биткойн продолжает расти, несмотря на то, что в настоящее время в результате этого обменный курс биткойна на биржах значительно превышает среднемировой показатель.

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Метки
биржа, биткоин, курс, новости
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