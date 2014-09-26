Fabricant-game.ru - Fabricant Game

Созданная нами игра Fabricant Game работает на уникальном скрипте и с уникальной идеей.
Главное преимущество нашего проекта - Экономика!
Все вы знаете - огромное количество игр и хайпов закрываются очень быстро.
Наши рассчеты экономики гарантируют как минимум год жизни проекта.
Окупаемость проекта меньше чем у других игр, но она стабильна. Согласитесь - лучше проект который платит, чем проект который раздаёт подарки и закрывается через месяц со всеми деньгами вкладчиков.
Распределение золота при продаже: 100% на вывод.
Курс продажи: 100 продукции = 1 золото.