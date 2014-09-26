Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Fabricant-game.ru - Fabricant Game

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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Как на одной публикации заработать $100
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Старый Сегодня, 10:33
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.10.2015
Сообщений: 1,678
Благодарностей: 139
УГ: 0
КП: 0.425
Fabricant-game.ru - Fabricant Game


Fabricant Game
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 24.05.2017

Регистрация

Об игре:


Созданная нами игра Fabricant Game работает на уникальном скрипте и с уникальной идеей.
Главное преимущество нашего проекта - Экономика!

Все вы знаете - огромное количество игр и хайпов закрываются очень быстро.
Наши рассчеты экономики гарантируют как минимум год жизни проекта.
Окупаемость проекта меньше чем у других игр, но она стабильна. Согласитесь - лучше проект который платит, чем проект который раздаёт подарки и закрывается через месяц со всеми деньгами вкладчиков.
Распределение золота при продаже: 100% на вывод.
Курс продажи: 100 продукции = 1 золото.






Платежные системы:
Payeer, Free-kassa, Yandex Money

Реферальная программа:
Партнерская программа 5% на счёт для вывода

Бонусы:
Бонус за регистрацию 2000 золота
Бонус на первое пополнение +25%

Выплаты:
Автоматические

Мой вклад:





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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:43
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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