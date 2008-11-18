Nokia и Apple урегулировали судебный спор об интеллектуальных правах

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia и американская корпорация Apple урегулировали через суд спор по вопросу патентного законодательства, сообщает Financial Times. Nokia обвиняла Apple в том, что компания использовала запатентованные финские технологии программного обеспечения и пользовательского интерфейса, но не лицензировала их. Американская корпорация в свою очередь заявила, что финская компания нарушила 13 ее патентов.
В результате судебного разбирательства обе компании пришли к соглашению о многолетнем патентном лицензировании. «Мы рады, что смогли договориться и с нетерпением ждем возможности оказать поддержку Apple»
,— заявил президент подразделения IP- и оптических сетей Nokia Бэзил Алван. В компании Apple также заявили, что удовлетворены достигнутым с Nokia соглашением. По нему Nokia будет предоставлять Apple определенные продукты и услуги по сетевой инфраструктуре. Также финская компания получит от Apple авансовый платеж за свою продукцию. Американская корпорация в свою очередь начнет снова продавать в своих фирменных магазинах товары Nokia.
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