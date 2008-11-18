Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,493 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Nokia и Apple урегулировали судебный спор об интеллектуальных правах

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:12
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 09:49
#1
Модератор
 
Имя: Ростислав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 5,595
Благодарностей: 2,314
УГ: 1
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Nokia и Apple урегулировали судебный спор об интеллектуальных правах


Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia и американская корпорация Apple урегулировали через суд спор по вопросу патентного законодательства, сообщает Financial Times. Nokia обвиняла Apple в том, что компания использовала запатентованные финские технологии программного обеспечения и пользовательского интерфейса, но не лицензировала их. Американская корпорация в свою очередь заявила, что финская компания нарушила 13 ее патентов.

В результате судебного разбирательства обе компании пришли к соглашению о многолетнем патентном лицензировании. «Мы рады, что смогли договориться и с нетерпением ждем возможности оказать поддержку Apple»,— заявил президент подразделения IP- и оптических сетей Nokia Бэзил Алван. В компании Apple также заявили, что удовлетворены достигнутым с Nokia соглашением. По нему Nokia будет предоставлять Apple определенные продукты и услуги по сетевой инфраструктуре. Также финская компания получит от Apple авансовый платеж за свою продукцию. Американская корпорация в свою очередь начнет снова продавать в своих фирменных магазинах товары Nokia.

Источник
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

MMGP-обмен валют - обмен PM, Яд, Btc, Qiwi, OkPay, Privat24 и банки РФ по выгодным курсам
Rost77 на форуме  
Ответить
Метки
apple, nokia
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:12
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Imagination Technologies начнет спор с Apple из-за графических чипов Lonsdayl Горячие новости 0 04.05.2017 16:42
Nokia опять начала продавать культовый телефон Nokia 3310 Lonsdayl Новости технологий и интернета 6 05.03.2017 18:21
В Беларуси урегулировали рынок Форекс moskva Новости в мире финансов и инвестиций 0 08.06.2015 17:34
Юниаструм Банк проиграл судебный спор c клиентом, вложившим деньги в ОФБУ ~XG~ Новости в банковской сфере и страховании 3 26.05.2015 11:07
Apple проиграла патентный спор на $533 млн Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 1 25.02.2015 18:27

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
ClubProForex - Clubproforex.ru
От velluk в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Tigrenish
Android Pay заработает уже сегодня?
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
HYIP. Мифы и реальность
От managerhouse в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар Rentier
Куда подевались $100 млн вкладчиков MMCIS?
От Rentier в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар shiburshunchik
ProfitDeluxe - profitdeluxe.com
От shiburshunchik в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Wire transfer что за система
От Citsejam в разделе «Электронные платежные системы»
.     
Пользователей
411,493
Тем
470,890
Сообщений
11,647,726

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube