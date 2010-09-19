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Merlon Intelligence привлек $7,65 млн чтобы помочь банкам бороться с отмыванием денег



Flightcaster, Prismatic и теперь Merlon Intelligence. Брэдфорд Кросс – основатель венчурной компании Data Collective – довольно известная фигура в рядах венчурных капиталистов. Его третий стартап Merlon Intelligence активно обслуживает банки, помогая им снизить риски и положить конец отмыванию денег. Сегодня Merlon Intelligence объявил о привлечении $7,65 млн. инвестиций в посевном раунде финансирования, который возглавила венчурная компания Data Collective.



Интеллектуальная платформа Merlon Intelligence помечает и четко ранжирует все рискованные транзакции для банков. Это требует как модели прогнозирования верхнего уровня, так и надежного программного конвейера для извлечения и улучшения имеющихся данных. Merlon сканирует все PDF-файлы и другие неструктурированные тексты, чтобы составить наглядный график на основе финансовых и контекстных данных.



Система обработки естественного языка обогащает всю полученную информацию и позволяет отдельным прогностическим моделям устанавливать связи между событиями и людьми. Данная прогностическая модель определяет всю подозрительную деятельность, которая затем может быть проанализирована человеком. При этом традиционные банковские аналитики могут обеспечивать обратную связь и улучшать функционирование всей этой системы.







Благодаря эффективному сочетанию финансов и глубокого машинного обучения стартап Брэдфорда Кросса получает огромное преимущество перед такими старыми игроками, как Oracle и Lexus Nexus, которые все еще полагаются на устаревшие технологии, а также перед такими новыми участниками, как Palantir, которые заметно увязли в своих неудобных консультационных операциях.



Во время своего интервью Кросс объяснил, насколько большой проблемой для банков сегодня является борьба с отмыванием денег. Наименьшая неточность, связанная с соблюдением данных требований, может стоить банкам миллионов долларов. В этом году штрафы во всей индустрии превысят 20 миллиардов долларов.



Данный стартап действительно так же хорош, как и сумма денег, которую он спасает для своих клиентов. Одновременно массовое и быстрорастущее нормативное бремя для банков является верным сигналом того, что финансовые учреждения готовы тратить значительные суммы на погашение обременительных штрафов.



Крупные банки используют тысячи просеивателей данных, которые очень часто ложно срабатывают, так как применяют устарелые инструменты. Даже небольшие улучшения в отслеживании транзакций могут значительно сократить объем работы для аналитиков и сделать ее более эффективной в области управления рисками.



Вместо того чтобы выставлять счета банкам, Merlon Intelligence взимает оплату с каждого банковского сотрудника, который пользуется его сервисом. При этом Merlon постоянно добавляет новые опции, что приносит огромную пользу для большинства банковских сотрудников.







Кросс сообщил, что альтернативные способы взимания оплаты за каждую отдельную предоставленную опцию, которые используются другими сервисами, вызвали огромное возмущение в данной отрасли – клиенты не имели большого выбора и поэтому или были вынуждены платить, или совершать болезненный переход к новому провайдеру.



Merlon использует анонимные банковские данные для дальнейшего улучшения своего функционала. Кросс говорит, что это не было проблемой для его первых клиентов, потому что стартап никогда фактически не экспортирует данные. В идеале улучшение финансового мониторинга выгодно в равной степени для каждого банка.



Говоря о своих дальнейших планах, Кросс утверждает, что будет продолжать поддерживать работу Data Collective. Но благодаря стремительно развивающемуся стартапу под его началом, он будет вынужден отойти от управления инвестиционным фондом, чтобы сохранить активный темп развития своего проекта.



Команда Merlon Intelligence специально подбирала инвесторов, которые могли бы ей помочь в расширении имеющегося списка корпоративных банковских клиентов. Кроме Data Collective, в текущем инвестиционном раунде также участвовали компании Fenway Summer, Nyca и Work-Bench.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://techcrunch.com/2017/05/23/me...ey-laundering/



https://text.ru/antiplagiat/5925138e59bd7 Flightcaster, Prismatic и теперь Merlon Intelligence. Брэдфорд Кросс – основатель венчурной компании Data Collective – довольно известная фигура в рядах венчурных капиталистов. Его третий стартап Merlon Intelligence активно обслуживает банки, помогая им снизить риски и положить конец отмыванию денег. Сегодня Merlon Intelligence объявил о привлечении $7,65 млн. инвестиций в посевном раунде финансирования, который возглавила венчурная компания Data Collective.Интеллектуальная платформа Merlon Intelligence помечает и четко ранжирует все рискованные транзакции для банков. Это требует как модели прогнозирования верхнего уровня, так и надежного программного конвейера для извлечения и улучшения имеющихся данных. Merlon сканирует все PDF-файлы и другие неструктурированные тексты, чтобы составить наглядный график на основе финансовых и контекстных данных.Система обработки естественного языка обогащает всю полученную информацию и позволяет отдельным прогностическим моделям устанавливать связи между событиями и людьми. Данная прогностическая модель определяет всю подозрительную деятельность, которая затем может быть проанализирована человеком. При этом традиционные банковские аналитики могут обеспечивать обратную связь и улучшать функционирование всей этой системы.Благодаря эффективному сочетанию финансов и глубокого машинного обучения стартап Брэдфорда Кросса получает огромное преимущество перед такими старыми игроками, как Oracle и Lexus Nexus, которые все еще полагаются на устаревшие технологии, а также перед такими новыми участниками, как Palantir, которые заметно увязли в своих неудобных консультационных операциях.Во время своего интервью Кросс объяснил, насколько большой проблемой для банков сегодня является борьба с отмыванием денег. Наименьшая неточность, связанная с соблюдением данных требований, может стоить банкам миллионов долларов. В этом году штрафы во всей индустрии превысят 20 миллиардов долларов.Данный стартап действительно так же хорош, как и сумма денег, которую он спасает для своих клиентов. Одновременно массовое и быстрорастущее нормативное бремя для банков является верным сигналом того, что финансовые учреждения готовы тратить значительные суммы на погашение обременительных штрафов.Крупные банки используют тысячи просеивателей данных, которые очень часто ложно срабатывают, так как применяют устарелые инструменты. Даже небольшие улучшения в отслеживании транзакций могут значительно сократить объем работы для аналитиков и сделать ее более эффективной в области управления рисками.Вместо того чтобы выставлять счета банкам, Merlon Intelligence взимает оплату с каждого банковского сотрудника, который пользуется его сервисом. При этом Merlon постоянно добавляет новые опции, что приносит огромную пользу для большинства банковских сотрудников.Кросс сообщил, что альтернативные способы взимания оплаты за каждую отдельную предоставленную опцию, которые используются другими сервисами, вызвали огромное возмущение в данной отрасли – клиенты не имели большого выбора и поэтому или были вынуждены платить, или совершать болезненный переход к новому провайдеру.Merlon использует анонимные банковские данные для дальнейшего улучшения своего функционала. Кросс говорит, что это не было проблемой для его первых клиентов, потому что стартап никогда фактически не экспортирует данные. В идеале улучшение финансового мониторинга выгодно в равной степени для каждого банка.Говоря о своих дальнейших планах, Кросс утверждает, что будет продолжать поддерживать работу Data Collective. Но благодаря стремительно развивающемуся стартапу под его началом, он будет вынужден отойти от управления инвестиционным фондом, чтобы сохранить активный темп развития своего проекта.Команда Merlon Intelligence специально подбирала инвесторов, которые могли бы ей помочь в расширении имеющегося списка корпоративных банковских клиентов. Кроме Data Collective, в текущем инвестиционном раунде также участвовали компании Fenway Summer, Nyca и Work-Bench.

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