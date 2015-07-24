SaveMoneyCutCarbon привлекла £2.2 млн для расширения своей деятельности

Платформа электронной коммерции и консультационная компания по экономии энергии SaveMoneyCutCarbon привлекла £2.2 млн в виде финансирования от IW Capital.
SaveMoneyCutCarbon находится в Саффолке, Англия, была основана в 2010 году и стремится помочь своим клиентам экономить воду, сократить потребление энергии и эксплуатационные расходы. Она предлагает консультационные услуги и продает энергосберегающие продукты для предприятий, организаций и домов.
Это первый внешний раунд финансирования, компания ранее получала финансовую поддержку от друзей и членов семьи. SaveMoneyCutCarbon заявляет, что будет использовать эти средства для повышения узнаваемости бренда и расширения своей деятельности по всему Соединенному Королевству.
Тим Лоуренс (Tim Lawrence), инвестиционный директор IW Capital, сказал: «SaveMoneyCutCarbon находится на пути к тому, чтобы стать цифровым универсальным рынком для экономии энергии, воды и всего, что связано с устойчивостью, намного лучше использовать два мира - электронной коммерции и консультативного бизнеса ».
Марк Сайт и Чарли Фарр, соучредители SaveMoneyCutCarbon, сказали: «Мы рады приветствовать IW Capital в качестве акционера. IW Capital и их портфель инвесторов могут добавить не только рост капитала, но и целый ряд секторов и опыта, которые могут только поддержать нас, когда мы выйдем на следующий этап нашего развития ».
Перевод специально для mmgp.ru