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SaveMoneyCutCarbon привлекла £2.2 млн для расширения своей деятельности

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SaveMoneyCutCarbon привлекла £2.2 млн для расширения своей деятельности

Платформа электронной коммерции и консультационная компания по экономии энергии SaveMoneyCutCarbon привлекла £2.2 млн в виде финансирования от IW Capital.


SaveMoneyCutCarbon находится в Саффолке, Англия, была основана в 2010 году и стремится помочь своим клиентам экономить воду, сократить потребление энергии и эксплуатационные расходы. Она предлагает консультационные услуги и продает энергосберегающие продукты для предприятий, организаций и домов.

Это первый внешний раунд финансирования, компания ранее получала финансовую поддержку от друзей и членов семьи. SaveMoneyCutCarbon заявляет, что будет использовать эти средства для повышения узнаваемости бренда и расширения своей деятельности по всему Соединенному Королевству.


Тим Лоуренс (Tim Lawrence), инвестиционный директор IW Capital, сказал: «SaveMoneyCutCarbon находится на пути к тому, чтобы стать цифровым универсальным рынком для экономии энергии, воды и всего, что связано с устойчивостью, намного лучше использовать два мира - электронной коммерции и консультативного бизнеса ».

Марк Сайт и Чарли Фарр, соучредители SaveMoneyCutCarbon, сказали: «Мы рады приветствовать IW Capital в качестве акционера. IW Capital и их портфель инвесторов могут добавить не только рост капитала, но и целый ряд секторов и опыта, которые могут только поддержать нас, когда мы выйдем на следующий этап нашего развития ».


Перевод специально для mmgp.ru
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