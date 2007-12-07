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Осторожно! Ваш мобильный банк крадет ваши деньги

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Осторожно! Ваш мобильный банк крадет ваши деньги
Агентство Reuters пишет, что хакеры заражали устройства вирусом через фейковые мобильные банки, а также программы для трейдинга и просмотра порносайтов.

По данным агентства Reuters со ссылкой на компанию Group-IB, занимающуюся расследованием кибермошенничества в отношении держателей карт Сбербанка, Альфа-банка, а также владельцев Qiwi-кошельков, хакерская группировка, известная как «Cron», использовала уязвимости сервиса перевода денег через СМС. Заразив смартфоны пользователей вирусом, мошенники рассылали в банки жертв короткие сообщения с инструкциям о переводе денег на собственные счета.

Таким образом хакеры воровали деньги примерно с 2015 года и похитили более 50 млн рублей. В ноябре прошлого года правоохранительные органы задержали по этому делу 16 подозреваемых, а теперь в руки следствия попали и новые участники группировки, включая главаря банды, коим оказался 30-летний житель Иваново.

Кроме того, следствие располагает информацией о том, что мошенники намеревались расширить географию своей преступной деятельности, переключившись с соотечественников на клиентов европейских банков. С этой целью они приобрели вредоносную программу Tiny.z и адаптировали ее для взлома счетов в банках Британии, Германии, Франции, США, Турции и других стран. По имеющимся данным, первыми жертвами должны были стать клиенты Credit Agricole, BNP Paribas и Societe General. К счастью, реализовать свой преступный план они не успели.

В пресс-службе “Сбербанка” на запрос Reuters сообщили о том, что не располагают информацией о такой группе хакеров, но при этом регулярно предпринимают меры, направленные на противодействие мошенникам. Напомним, что «Сбербанк» является крупнейшей кредитной организацией в России и, соответственно, главной мишенью для злоумышленников.

В других банках от комментариев по этому поводу отказались.

Источник: ru.forexmagnates.com
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