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Frontier Car Group привлек $22 млн для платформы по продаже подержанных автомобилей

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Frontier Car Group привлек $22 млн для платформы по продаже подержанных автомобилей


Европейские учредители, опытные в запуске стартапов и пересекающие многие международные границы, быстро завоевывают репутацию при запуске своих новых проектов на развивающихся рынках. В странах, где рынки часто бывают очень хаотичными, открыто множество перспективных возможностей.

Об этом свидетельствует и сегодняшняя новость о том, что стартап Frontier Car Group, который создал платформу для продажи подержанных автомобилей на развивающихся рынках, привлек инвестиции в размере $22 млн. Текущий инвестиционный раунд возглавили венчурные компании Balderton Capital, EchoVC+ и TPG/Satya, с участием венчурных фондов NEA, Partech Ventures и нескольких крупных семейных фирм.

Frontier теперь работает в Чили, Мексике, Нигерии, Пакистане, Турции, но главный ее офис находится в Берлине. Компания имеет 200 сотрудников. Frontier Car Group планирует использовать полученные деньги для расширения своей деятельности в Чили, Мексике, Нигерии, Пакистане и Турции.

В заявлении Суджая Тиля, соучредителя и генерального директора Frontier, говорится следующее: ''Сектор автомобильных продаж испытывает большие проблемы на ведущих развивающихся рынках по всему миру. Несмотря на массовый потребительский спрос, люди не могут эффективно продать свои автомобили по справедливой цене. Наше видение заключается в том, чтобы восстановить нормальную работу индустрии автомобильных продаж на всех развивающихся рынках посредством использования передовых технологий и расширенной инфраструктуры''.

Дэниел Уотерхаус, генеральный партнер Balderton Capital, сообщил следующее: ''У соучредителей стартапа есть четкое представление о будущем индустрии автопродаж, и они возглавляют берлинскую команду, которая разработала техническое решение и операционную модель, позволяющую компании эффективно и с большой скоростью масштабировать свою деятельность''.

Уотерхаус встретил Тиля на технической конференции в Дублине, когда ему было 17 лет, и на то время он уже успел закончить Гарвард в возрасте 15 лет и создать медицинскую компанию, которая помогла детям вылечить излечимую слепоту. Тиль являлся основателем и главным операционным директором проекта Hired.com, базирующимся в США.

Стартап Frontier Car Group был основан Суджаем Тилем, Питером Линдхольмом и Андре Хассманом. Линдхольм работал инвестиционным менеджером в Millicom и помогал Rocket Internet в операционной деятельности и стратегическом развитии. Хассман был директором по инженерному делу на известном конкурсе Auto1, проходившем в Берлине.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://techcrunch.com/2017/05/23/be...ets-car-sales/

https://text.ru/antiplagiat/5924b71f71d27
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