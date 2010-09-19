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Fastly привлек $50 млн, чтобы помочь интернет-компаниям мгновенно доставлять контент

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Fastly привлек $50 млн, чтобы помочь интернет-компаниям мгновенно доставлять контент


Стартап Fastly — поставщик услуг доставки контента (CDN-провайдер), сегодня объявил о получении 50 миллионов долларов финансирования в пятом инвестиционном раунде, который был возглавлен венчурной фирмой Sorenson Capital, с участием инвестиционных фондов Iconiq Capitals, Sapphire Ventures, а также венчурной компании IDG Ventures и остальных.

Основанная в Сан-Франциско в 2011 году облачная платформа Fastly помогает ориентированным на контент компаниям (в том числе Spotify, известному изданию New York Times, а также сервисам Pinterest, Airbnb и многим другим) полномасштабно работать, используя надежную защиту от внешних угроз безопасности и с минимальным временем простоя.

Фактически CDN-сети работают благодаря размещению сети прокси-серверов в разных регионах по всему миру, что позволяет конечным потребителям мгновенно получать доступ к требуемому контенту.

В настоящее время компания Fastly получила в общей сложности около $180 млн., включая $75 млн., которые были привлечены два года тому назад. Благодаря текущим венчурным инвестициям данный стартап планирует активно поддерживать непрерывное развитие своих продуктов и услуг, а также выйти на новые рынки.

Кроме того, представители Fastly сообщили, что за последние два квартала компания смогла достичь годового прироста доходов более чем на 100% и стремительно приближается к точке безубыточности.



''Брендовые компании все чаще опираются на облачные сервисы, чтобы поддерживать растущий потребительский спрос на динамичный и безопасный обмен данными между сетями, мобильными устройствами и «Интернетом вещей»'', - заявил исполнительный директор и основатель Fastly Артур Бергман. ''Это дополнительное финансирование поможет ускорить экспоненциальную траекторию развития Fastly и позволит нам продолжить активное расширение нашей существующей клиентской базы''.

Как сообщается в недавнем прогнозе исследовательской консалтинговой компании Gartner, рынок глобальных публичных облачных услуг достигнет $250 млрд. уже в 2017 году. При этом, согласно данным аналитической компании MarketsandMarkets, рынок CDN-сервисов в настоящее время уже достиг около $6 млрд.

На сегодняшний день в CDN-индустрии работает целый ряд известных игроков, включая Amazon AWS CloudFront, а также CloudFlare, Akamai и собственный облачный CDN-сервис компании Google.

''Fastly последовательно демонстрирует уверенный рост и исключительно благоприятную перспективу для дальнейшего удовлетворения стремительно растущего рыночного спроса на облачные CDN-сервисы'', - отметил Роб Рекерт, управляющий директор венчурного фонда Sorenson Capital.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://venturebeat.com/2017/05/23/c...tent-at-speed/

https://text.ru/antiplagiat/5924a67ccfe16
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