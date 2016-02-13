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Uber из за ошибки, обязана выплатить недостающую зарплату водителям в $45 миллионов

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Uber из за ошибки, обязана выплатить недостающую зарплату водителям в $45 миллионов

Сервис Uber по техническому недоработке недоплачивала водителям более 45 миллионов долларов в течении двух лет

Представители компании Uber сознались, что сбой системы привел к недоплате водителям Нью-Йорка многомиллионной суммы за последние два - два с половиной года. Согласно данным совета водителей сумма недоплат составляет 45 миллионов долларов.

Начиная с 2014 года Uber списывал по технической программе с водителей 25 процентов комиссий. Однако по законодательству США 25 процентов должно вычитаться из суммы в которую уже не входит налоги и компенсационный сборы. Таким образом Uber забирал у водителей в Нью-Йорке комиссию более положенной.

Руководители Uber сообщили, что ошибка есть и она будет исправлена. Все невыплаченные средства поступят на счета водителей, а так же в качестве бонуса водители могут получить проценты от своей суммы за ошибку компании.

Средняя сумма возврата всем водителям Нью-Йорка составляет 900 долларов. Такую сумму получат водители которые работают в Uber с 2014 года. Официально же кол-во водителей которые потеряли деньги из за ошибке не раскрывается, как и сумма этой ошибки. По оценке ассоциации водителей Нью-Йорка эта сумма будет в районе 45 миллионов, так как в городе зарегистрировано порядка 50 000 водителей.

Началась история после обращения в суд водителя Uber, который обвинил компанию в недоплате средств. Ошибка была замечена когда пассажиры и водители получали квитанции на разную сумму поездки, произошла это после того, как компания внедрила отображение цены маршрута вместо коэффициента при заказе с высоким спросом на автомобиль.

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деньги, суд
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