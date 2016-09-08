Mylo привлекла $750 000 для платформы, которая инвестирует вашу сдачу

Компания Mylo, расположенная в Монреале, привлекла инвестиции в размере $750 000 от Ferst Capital Partners.
В январе 2016 года компания уже привлекала $500 000 на этапе развития идей у Ferst Capital Partners, и после данного раунда финансирования общее инвестиции в компанию Mylo составляют $1,25 млн. Платформа предоставляет персонализированные сведения и рекомендации, помогающие пользователям принимать более качественные финансовые решения.
Mylo выпустила бета-версию iOS в феврале 2017 года и планирует использовать финансирование для выпуска полноценных версий на iOS и Android.
Платформа проводит финансовый мониторинг и предоставляет малообеспеченным группам населения доступные сберегательные решения.
"Наши пользователи, имея всего лишь $1, который можно сэкономить и инвестировать, получают те же профессиональные консультации, что и те, у кого сотни тысяч. Mylo предоставляет пользователям прочную основу для эффективного управления личными финансами благодаря последовательной экономии и инвестированию, мы переходим на следующий уровень, используя данные и ИИ, чтобы наши пользователи имели доступ к наиболее подходящим финансовым услугам"
, - заявил Фил Баррар, основатель и генеральный директор Mylo.
Компания также планирует использовать финансирование для приобретения зарегистрированной платформы управления активами, что, по словам Баррара, поможет снизить издержки и дать компании больше контроля над важным аспектом бизнеса.
Баррар заявил, что компания будет предоставлять профессиональные услуги по управлению портфелем по минимальной цене, уникальный портфель для каждой конкретной цели и дробное владение ETF.
Перевод специально для mmgp.ru