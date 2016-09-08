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Mylo привлекла $750 000 для платформы, которая инвестирует вашу сдачу

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Mylo привлекла $750 000 для платформы, которая инвестирует вашу сдачу

Компания Mylo, расположенная в Монреале, привлекла инвестиции в размере $750 000 от Ferst Capital Partners.

В январе 2016 года компания уже привлекала $500 000 на этапе развития идей у ​​Ferst Capital Partners, и после данного раунда финансирования общее инвестиции в компанию Mylo составляют $1,25 млн. Платформа предоставляет персонализированные сведения и рекомендации, помогающие пользователям принимать более качественные финансовые решения.

Mylo выпустила бета-версию iOS в феврале 2017 года и планирует использовать финансирование для выпуска полноценных версий на iOS и Android.

Платформа проводит финансовый мониторинг и предоставляет малообеспеченным группам населения доступные сберегательные решения.

"Наши пользователи, имея всего лишь $1, который можно сэкономить и инвестировать, получают те же профессиональные консультации, что и те, у кого сотни тысяч. Mylo предоставляет пользователям прочную основу для эффективного управления личными финансами благодаря последовательной экономии и инвестированию, мы переходим на следующий уровень, используя данные и ИИ, чтобы наши пользователи имели доступ к наиболее подходящим финансовым услугам", - заявил Фил Баррар, основатель и генеральный директор Mylo.

Компания также планирует использовать финансирование для приобретения зарегистрированной платформы управления активами, что, по словам Баррара, поможет снизить издержки и дать компании больше контроля над важным аспектом бизнеса.

Баррар заявил, что компания будет предоставлять профессиональные услуги по управлению портфелем по минимальной цене, уникальный портфель для каждой конкретной цели и дробное владение ETF.






Перевод специально для mmgp.ru
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