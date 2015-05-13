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VitalConnect привлек $ 33 млн для платформы круглосуточного мониторинга за пициентами

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VitalConnect привлек $ 33 млн для платформы круглосуточного мониторинга за пициентами


Стартап VitalConnect, расположенный в Сан-Хосе (штат Калифорния) привлек $33 млн финансирования, закрыв раунд C для инновационного медицинского прибора VitalPatch.
Инвестиции предоставил MVM Life Science Partners, Baxter Ventures совместно с венчурным подразделением Baxter International. Благодаря проведенному финансированию, доктор медицинских наук Стивен Ридерс из MVM Life Science Partners, присоединится к совету директоров VitalConnect. Компания планирует использовать привлеченный капитал для дальнейшей коммерциализации своей платформы.

Основанная в 2011 году под руководством Нерси Назари (сейчас на должности генерального директора, доктор медицинских наук), VitalConnect является разработчиком уникальной биосенсорной технологии для удаленного мониторинга за пациентами в больницах.


VitalConnect разработал программное обеспечение для смартфонов, которое будет использовано пациентами после родов, госпитализированных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, либо просто для фармацевтических решений.

Компания разработал специальный беспроводной биодатчик под названием VitalPatch, который в режиме реального времени контролирует состояние пациента. Платформа VitalConnect синхронизируется с датчиком и с облачным программным обеспечением для круглосуточного мониторинга. Данная платформа уже постепенно начала внедряться в больницы Соединенных Штатов.

Также напомню, что стартап за все свое время существования привлек порядка $ 61 млн инвестиций, закрыв при этом 4 раунда финансирования.

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Метки
медицина, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа
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