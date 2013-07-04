me-coin.com - MeCoin

Здравствуйте уважаемые коллеги!
!Как всегда предлагаю самое выгодное предложение рефбэка в проекте MeCoin
рефбек 200% (в независимости от приобретённого вами пакета)
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Реферальное вознаграждение в размере 200% выплачиваю следующим образом(разберём по пакетам):
*покупка пакетов осуществляется в Bitcoin, соответсвенно расчёт и выплаты осущесвляю в "битках"!!!
1й пакет стоимостью 0.12 BTC рефбек: 0.00463 btc
2й пакет стоимостью 0.325 BTC рефбек: 0.0140 btc
3й пакет стоимостью 0.53 BTC рефбек: 0.0233
4й пакет стоимостью 1.05 BTC рефбек: 0.0465 btc
5й пакет стоимостью 3.1 BTC рефбек 0.1395 btc
* по остальным пакам с более высокой стоимостью обращайтесь в личку
MeCoin
- ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА НА ФОРУМЕ - ТУТ
Условия получения рефбэка:
1.
Запросить ссылку в личке
., либо в моей подписи!
Важно!!! ПЕРЕД РЕГИСТРАЦИЕЙ ПОЧИСТИТЕ КУКИ В ВАШЕМ БРАУЗЕРЕ
, логин вашего спонсора должен быть viko
2.
Делаете вклад. После вклада заказываете рефбек в данной теме, пишите ваш логин, приобретённый вами пакет. Номер вашего кошелька BTC можно в личку.
3.
Срок возврата(в течении 24-48 часов) - сразу же по выводу средств из проекта.
4.
Отписываетесь в этой теме о получении рефбека.
Если вы получили рефбэк и не отписались, за следующие вклады рефбэк не делаю, без обид!!!
!!!всем своим партнёрам помогаю в решении технич. вопросов по проекту
ВСЕМ УДАЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ!!!
МОИ КОНТАКТЫ:
Skype: the_protector26121984
vk.com: https://vk.com/bigmaximus