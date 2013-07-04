Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,482 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

me-coin.com - MeCoin

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Предложения по страховке и возврату реферальной комиссии. Не создавайте темы только лишь с предложением зарегистрироваться под вами.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:46
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Aes Dana 314914817
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 04.07.2013
Сообщений: 1,266
Благодарностей: 343
УГ: 8
КП: 0.023
me-coin.com - MeCoin
Здравствуйте уважаемые коллеги!!Как всегда предлагаю самое выгодное предложение рефбэка в проекте MeCoin
рефбек 200% (в независимости от приобретённого вами пакета)[/CENTER]

Реферальное вознаграждение в размере 200% выплачиваю следующим образом(разберём по пакетам):
*покупка пакетов осуществляется в Bitcoin, соответсвенно расчёт и выплаты осущесвляю в "битках"!!!

1й пакет стоимостью 0.12 BTC рефбек: 0.00463 btc

2й пакет стоимостью 0.325 BTC рефбек: 0.0140 btc

3й пакет стоимостью 0.53 BTC рефбек: 0.0233

4й пакет стоимостью 1.05 BTC рефбек: 0.0465 btc

5й пакет стоимостью 3.1 BTC рефбек 0.1395 btc


* по остальным пакам с более высокой стоимостью обращайтесь в личку

MeCoin - ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА НА ФОРУМЕ - ТУТ

Условия получения рефбэка:
1. Запросить ссылку в личке., либо в моей подписи!
Важно!!! ПЕРЕД РЕГИСТРАЦИЕЙ ПОЧИСТИТЕ КУКИ В ВАШЕМ БРАУЗЕРЕ, логин вашего спонсора должен быть viko
2. Делаете вклад. После вклада заказываете рефбек в данной теме, пишите ваш логин, приобретённый вами пакет. Номер вашего кошелька BTC можно в личку.

3. Срок возврата(в течении 24-48 часов) - сразу же по выводу средств из проекта.
4. Отписываетесь в этой теме о получении рефбека.
Если вы получили рефбэк и не отписались, за следующие вклады рефбэк не делаю, без обид!!!
!!!всем своим партнёрам помогаю в решении технич. вопросов по проекту
ВСЕМ УДАЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ!!!

МОИ КОНТАКТЫ:
Skype: the_protector26121984
vk.com: https://vk.com/bigmaximus
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

ME-COIN.COM-ЗАРУБЕЖНЫЙ ГИГАНТ, ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПАССИВ, БИНАР, АВТОВЫПЛАТЫ, МЕГА Р.БЕК 200%+БОНУСЫ - ТУТ
Последний раз редактировалось Aes Dana 314914817; Сегодня в 00:50.
Aes Dana 314914817 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
me-coin.com - MeCoin viko30 МЛМ-игры 172 Вчера 19:33

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар VESTAXXX
Легализация казино в Украине: кто будет в игре
От VESTAXXX в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар nlobp
MAM счета SwissQuote
От nlobp в разделе «ПАММ площадки»
Аватар kobilnyk
Украина обвинила Россию в нарушении графика поставок газа
От kobilnyk в разделе «Политика и экономика»
Аватар Villa1981
Заблокировали учетную запись сбербанк-онлайн
От Villa1981 в разделе «Банки России»
Аватар Denver10
Стартап SmartSky Networks привлек более $ 170 млн инвестиций
От Denver10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Decent собрали более 5500 BTC в ICO
От Alex077 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
411,482
Тем
470,876
Сообщений
11,646,737

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube