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Стартап Trove привлёк $8 млн в свой сервис по хранению вещей

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Стартап Trove привлёк $8 млн в свой сервис по хранению вещей


Мы сейчас довольно часто слышим об онлайн-хранилищах данных на частных, публичных гибридных сетевых облаках. Однако, как насчет физических вещей в нашей окружающей жизни, которые вообще-то нам тоже нужно где-то иногда хранить? Стартап Тров ("Trove") помогает решить эту проблему, предоставляя для вас полный сервис по хранению вещей, который обрабатывает всё - начиная от поиска доступного места под ваши вещи и заканчивая соединением клиентов с компаниями занимающимися переездами. Этот американский стартап основанный в Сан-Франциско сегодня объявил о проведенном раунде финансирования в размере 8 млн долл. США, которые поступили от калифорнийской венчурной компании "Greylock Partners".

И вот как написал по электронной почте для издания VentureBeat соучредитель и главный исполнительный директор г-н Майкл Пао (Michael Pao): "Статистика говорит, что три четверти потребителей этих услуг начинают с поиска, чтобы подобрать соответствующее хранилище для вещей. Тем не менее после того как они зарезервировали место под вещи в хранилище, то у них остается еще много других важных забот. Они должны арендовать грузовик, купить коробки, упаковать эти коробки вещами, да еще им нужно попросить своих друзей помочь им в перевозке вещей до места хранения".

Так вот стартап Trove оказывает помощь по всем вышеперечисленным пунктам. Любому клиенту этого сервиса, после простой регистрации на его веб-сайте, остается только запросить выставить ему предложение на хранение с опцией "все включено" и тогда сервис Trove свяжет их с компаниями профессионально занимающимися переездами, которые упаковывают и занимаются хранением вещей на надежных складах. Компании-перевозчики также при сборе вещей производят их фотографирование и одновременно с этим создают цифровой каталог хранящихся вещей, который всегда будет доступен на сайте Trove. И как ещё написал по электронной почте г-н Пао: " Когда вам потребуется забрать назад вещь из хранилища, то вы просто запросите через веб-сайт произвести её доставку до вас."

Оплата услуг сервиса происходит на ежемесячной основе и начинаются с 2,50 долл. США за один квадратный фут, что значительно меньше средней стоимости за переезд внутри одного штата, который обойдётся вам в приблизительно 2 300 долл. США. "Вы платите только за пространство (объем), которое вы используете под свои вещи", - так прокомментировал исполнительный директор проекта. С 11 млн американских домашних хозяйств, которые занимаются самостоятельным хранением временно ненужных вещей, то услуги по хранению вещей на этом рынке явно будут востребованы. Среди конкурентов этого проекта можно выделить такие компании как: Public Storage, Extra Space Storage и CubeSmart.

Сообщается, что г-н Пао в 2016 году был нанят в компанию "Greylock Partners" в качестве сотрудника, но через полгода он основал своей проект Trove. И к настоящему моменту Trove привлек в общей сложности 8 млн долларов инвестиций как от венчурной компании Greylock, так и с участием других частных инвесторов. Стартап будет использовать поступившие средства для расширения зоны своего обслуживания в районе залива Сан-Франциско.

В Trove в настоящее время работает около десятка постоянных сотрудников.

Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/59249afcd694f
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