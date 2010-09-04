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ПриватБанк внедряет технологию доступа к тендерам на ProZorro только проверенных

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ПриватБанк внедряет технологию доступа к тендерам на ProZorro только проверенных

ПриватБанк внедряет технологию, которая обеспечит возможность участия в государственных закупках на базе электронной платформы ProZorro только реальных, проверенных поставщиков. Об этом заявил председатель правления ПриватБанка Александр Шлапак в ходе 13-го мирового форума Всемирного банка о публичных закупках Procurement, Integrity, Management and Openness (PRIMO) Forum в Киеве.

По его словам, сегодня банк и созданная им первая государственная площадка на ProZorro ПриватМаркет, используя передовые технологии и самую большую в Украине базу информации об участниках торгов, сможет помочь обеспечить более прозрачный и эффективный механизм проведения закупок в государственном секторе. Благодаря чему ПриватБанк стал первым за 13-летнюю историю проведения PRIMO банковским учреждением – участником форума.

«Лучший способ борьбы с коррупцией в сфере госзакупок – это современные онлайн-технологии, которые практически нивелируют влияние человеческого фактора, – отметил Александр Шлапак. – ПриватБанк уже перевел часть своих закупок на площадку ПриватМаркета. И сегодня одной из первых задач для нас является использование онлайн-технологий, возможностей анализа баз данных и систем искусственного интеллекта для обеспечения доступа к торгам только проверенных поставщиков, а не тех, кто «работают» на срыв торгов или отмену их результата».

Первая государственная площадка на ProZorro ПриватМаркет позволяет обеспечить создание тендеров для госпредприятий и организаций за несколько минут, а после запуска закупки информацию о тендере автоматически получают более 98 тысяч проверенных и зарегистрированных в системе поставщиков. Также ПриватМаркет обеспечивает автоматический анализ всех новых закупок по данным о средних ценах поставщиков. В случае выявления мошеннических операций уведомляет всех заинтересованных наблюдателей.

«Уже завтра мы планируем по итогам каждого тендера дополнительно анализировать информацию о его победителях и сообщать организатору закупки об уровне надежности финалистов тендера. Напротив каждой из компаний загорится светофор: зеленый свет – это надежная компания с хорошей репутацией, красный – компания с проблемами в налоговой или плохим имиджем поставщика, – отметил Александр Шлапак. – С первого опыта работы с инициаторами государственных закупок мы поняли, что окончательно побороть коррупцию в этой сфере возможно прежде всего путем автоматизации процесса».

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новости, приватбанк
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