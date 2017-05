NikNak67 Monitor-Invest.net



Пол: Мужской Адрес: Россия Инвестирую в: HYIP Регистрация: 01.04.2013 Сообщений: 20,756 Благодарностей: 2,473 Записей в блоге: 35 УГ: 15 КП: 0.292 подарки

Liberty Cash - libertycash.in Я не админ/владелец проекта, проект Liberty Cash добавлен на мониторинг



Старт 20.04.17







Посмотреть/Зарегистрироваться



Описание:



Наша компания - это команда профессионалов в сфере финансовых услуг, объединенных общим стремлением достичь самого высокого уровня качества работы и наилучшей оценки услуг клиента. Каждый день наши сотрудники работают так, что каждый клиент получает ожидаемый уровень обслуживания, имея возможность быстро и продуктивно решать существующие проблемы.



Инвестиционные планы:



1. 0.7-8% в день



Мин/макс депозит: 2$/100000$



Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash,OKpay



Выплаты: ручные



Реф.система: 7-5-1%



Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS,







Наш депозит(листинг):







добавлено через 2 минуты

Paying:



05.22.17 17:58 Account Receive +2.28 Received Payment 2.28 USD from account U13557593 to account U4731311. Batch: 176849983. Memo: Libertycash Наша компания - это команда профессионалов в сфере финансовых услуг, объединенных общим стремлением достичь самого высокого уровня качества работы и наилучшей оценки услуг клиента. Каждый день наши сотрудники работают так, что каждый клиент получает ожидаемый уровень обслуживания, имея возможность быстро и продуктивно решать существующие проблемы.1. 0.7-8% в день2$/100000$Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash,OKpayручные7-5-1%Verif. PM, SSL, DDoS,05.22.17 17:58 Account Receive +2.28 Received Payment 2.28 USD from account U13557593 to account U4731311. Batch: 176849983. Memo: Libertycash

Самый вкусный и быстрый рефбэк у нас - Monitor-invest.net

Наш Skype

http://monmaster.com/images/banners/1M468.gif __________________ Последний раз редактировалось NikNak67; Сегодня в 00:03 . Причина: Добавлено сообщение