Liberty Cash - libertycash.in

Наша компания - это команда профессионалов в сфере финансовых услуг, объединенных общим стремлением достичь самого высокого уровня качества работы и наилучшей оценки услуг клиента. Каждый день наши сотрудники работают так, что каждый клиент получает ожидаемый уровень обслуживания, имея возможность быстро и продуктивно решать существующие проблемы.
Очень интересный проект, имеющий много необычных "фишек".
Во первых, только зарегистрировавшись, вы будете получать начисления в размере 0.82 % в день.
Но! Этот процент можно повысить до 8 % в день. Как указано на сайте, "Ваш инвестиционный план зависит от числа активных рефералов.
Приглашая пользователей в проект, Вы повышаете процентную ставку по своим вкладам.
Каждый пользователь, зарегистрированный как Ваш реферал, повышает Вашу ставку по инвестированию".
Рассмотрим пример-На Вашем балансе 10$ , и общая сумма Ваших инвестиций составляет 90$. Тем самым, всего Вы имеете 100$ в системе. Предположим, у Вас 2 активных реферала. Первый, имея на балансе и в инвестициях в общем 70$, принесет Вам 0.7% в день. Второй с суммой в 90 $ добавит Вам еще 0.9%. Таким образом, общий процент для Вас будет равняться 1.6%. Вот как это будет выглядеть математически:
70 / (10 + 90) + 90 / (10 + 90) = 1.6%