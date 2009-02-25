Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Liberty Cash - libertycash.in

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность до 15% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 00:01
#1
Monitor-Invest.net
Премиум
 
Аватар NikNak67
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 20,756
Благодарностей: 2,473
Записей в блоге: 35
УГ: 15
КП: 0.292
подарки
Liberty Cash - libertycash.in
Я не админ/владелец проекта, проект Liberty Cash добавлен на мониторинг

Старт 20.04.17



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Описание:

Наша компания - это команда профессионалов в сфере финансовых услуг, объединенных общим стремлением достичь самого высокого уровня качества работы и наилучшей оценки услуг клиента. Каждый день наши сотрудники работают так, что каждый клиент получает ожидаемый уровень обслуживания, имея возможность быстро и продуктивно решать существующие проблемы.

Инвестиционные планы:

1. 0.7-8% в день

Мин/макс депозит: 2$/100000$

Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash,OKpay

Выплаты: ручные

Реф.система: 7-5-1%

Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS,



Наш депозит(листинг):



добавлено через 2 минуты
Paying:

05.22.17 17:58 Account Receive +2.28 Received Payment 2.28 USD from account U13557593 to account U4731311. Batch: 176849983. Memo: Libertycash
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Самый вкусный и быстрый рефбэк у нас - Monitor-invest.net
Наш Skype
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Последний раз редактировалось NikNak67; Сегодня в 00:03. Причина: Добавлено сообщение
NikNak67 на форуме  
Старый Сегодня, 00:17
#2
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.04.2017
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Liberty Cash - libertycash.in
Очень интересный проект, имеющий много необычных "фишек".
Во первых, только зарегистрировавшись, вы будете получать начисления в размере 0.82 % в день.
Но! Этот процент можно повысить до 8 % в день. Как указано на сайте, "Ваш инвестиционный план зависит от числа активных рефералов.
Приглашая пользователей в проект, Вы повышаете процентную ставку по своим вкладам.
Каждый пользователь, зарегистрированный как Ваш реферал, повышает Вашу ставку по инвестированию".
Рассмотрим пример-На Вашем балансе 10$ , и общая сумма Ваших инвестиций составляет 90$. Тем самым, всего Вы имеете 100$ в системе. Предположим, у Вас 2 активных реферала. Первый, имея на балансе и в инвестициях в общем 70$, принесет Вам 0.7% в день. Второй с суммой в 90 $ добавит Вам еще 0.9%. Таким образом, общий процент для Вас будет равняться 1.6%. Вот как это будет выглядеть математически:
70 / (10 + 90) + 90 / (10 + 90) = 1.6%
__________________
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