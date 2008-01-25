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"Все у кого есть деньги - покупайте BTC" - Громкое заявление руководителя Xapo

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"Все у кого есть деньги - покупайте BTC" - Громкое заявление руководителя Xapo


Руководитель компании Xapo советует все деньги вкладывать в Биткоин, ведь его цена в ближайшие 10 лет вырастет до 1 миллиона долларов

На прошедшей конференции Consensys 2017 В. Касарес продолжает всех удивлять своей уверенностью в Биткоин. Он советует всем у кого есть хоть какие то свободные средства, выделить их для покупки Биткойна. Оно и не странно, ведь по прогнозу Венсеса стоимость Биткойна в ближайшие пять - десять лет вырастит до 1 миллиона долларов.

Представители денежной системы PayPal после громкого заявления согласились с оратором и так же положительно отзываются о росте криптовалюты Биткойн.

Некая персона которая побывала на конференции опубликовала сообщение в твиттере, где рассказала, что все представители на конференции от PayPal и Xapo хвалебно высказывались по повобу Биткойна и сошлись на курсе 1 миллиона долларов в ближайшие 10 лет, но может такая цена придти и раньше.

Руководитель компании Blockchain на конференции был чуть сдержаннее и дал прогноз в 500 тысяч долларов в ближайшие 13 лет.

На предыдущей конференции BlockShow Europe 2017 одни из первых пользователей Биткоина рассказали, что все кто хотят провести свою старость в достатке уже сейчас могут купить хотя бы 10 Биткоинов. Такой суммы предположительно может хватит на покупку отличного жилья и останется еще на жизнь.

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Метки
bitcoin, blockchain, paypal, криптовалюта
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