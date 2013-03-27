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Яндекс хочет убить рынок качественного авторемонта и то

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Старый Сегодня, 23:02
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Яндекс хочет убить рынок качественного авторемонта и то
На днях увидел новость, что яндекс запускает какой-то агрегатор автосервисов, тем самым хочет изменить рынок автосервисных услуг.

На самом деле, это ничего не даст рынку автосервисных услуг, кроме лишних вложений в рекламу, которые придется заплатить сначала яндексу мастерской, а потом и конечным клиентам в виде повышения цены на услуги автосервисов и потере качественных игроков. Ко всему прочему, яндекс и не думает работать с малыми мастерскими и частными мастерами, которые, зачастую, выполняют работы более качественно и не навязывают дополнительных услуг(как это делают многие СТО), тем самым обманывая клиентов.

Всё бы ничего, т.к. уже давно существует Первая Прозрачная Биржа Автосервисных Услуг - http://Auted.ru. На Автед можно найти реально качественные и не дорогие автосервисы, выбрав исполнителя по отзывам реальных клиентов или разместить свой запрос на ремонт или обслуживание своего авто, на который автосервисы отвечают в кротчайшие сроки. Реально получается найти предложения со скидкой до 50%! Вот видюшка - https://vk.com/video-119899636_456239017

Повторюсь, всё бы ничего, но, по слухам, яндекс хочет поджать под себя Auted и ликвидировать неугодный портал, который мешает гиганту крутить-вертеть и манипулировать любыми рынками, меняя их не всегда в лучшую сторону!

Вот так... Мир меняется... )
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