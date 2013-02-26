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Дмитрий Ефимов книга "Тайна Слов" Дмитрий Ефимов книга "Тайна Слов"





Название: Тайна Слов или Ваши Слова создающие Ваше будущее

Автор: Дмитрий Ефимов

Издательство: Киев

Дата выпуска: 2015

Количество страниц: 200

Обложка: мягкая/твердая

Язык: русский

Качество: отличное



УНИКАЛЬНАЯ книга, просто находка для того, кто хочет понять, как практически выбраться из финансовых и других проблем в жизни.

Простое, понятное, четкое руководство по созданию собственного успеха.



О книге:

Только Слова могут по настоящему изменять мысли, а изменяя мысли вы измените свое настоящее и будущее. Никакие семинары, лекции и позитивные общения не смогут проникнуть в ваш разум и изменить то, о чем вы привычно думаете. Сколько б вы не посещали различных обучений или мотивационных лекций и семинаров, сколько книг бы вы не перечитывали, сколько б вы не делали себе досок визуализации и коллажей желаний.



Вы должны знать, что у вас ничего не получится если вы не будете знать фундаментальную истину Вашего и любого другого успеха в жизни - только Слова и Утверждения, которые вы говорите себе каждый день, способны изменить ваши мысли, для достижения любой поставленной вами цели.



Прочитав Книгу Тайна Слов вы:



Измените представление о себе. Узнаете как ваши мысли влияют на ваши результаты, научитесь преодолевать страхи и замените их на уверенность в себе.

Получите Слова и Утверждения, благодаря которым создадите невероятный успех в своей жизни. И поймете, почему нельзя пренебрегать сказанными Словами.

Научитесь самостоятельно и правильно формировать Слова и Утверждения, исходя из собственных целей.

Узнаете какие препятствия возникают на пути к любому успеху и как их преодолеть, зная, что все можно изменить.

Получите фундаментальные знания о том, как практически изменять свои мысли, осознав их. Какие действия необходимо предпринимать, чтобы привить себе привычку делать.

Поймете великую силу благодарности.

Получите примеры Слов и Утверждений на разные сферы жизни: успех и бизнес; здоровье; семья; призвание и цели.

В конце книги собраны отзывы людей, которые прочитав книгу применили, полученные знания, в своей жизни и уже имеют восхитительные результаты. Они поделились своими успехами для вас, чтобы вы не сомневались в себе и знали, что в ваших Словах кроется огромная сила, которую вы можете использовать для достижения вашего колоссального успеха.



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Об авторе:

Меня зовут Дмитрий Ефимов, я хочу познакомиться с вами и рассказать историю своего успеха.



Рассказать вам о том, как я смог имея долги свыше 300 тыс долларов, неудачные бизнесы, проблемы в личной жизни и здоровье, преодолеть все это, выйти из долгов и заработать свой первый миллион долларов. Своим примером я хочу показать вам, что любую вашу ситуацию можно конвертировать в невероятный успех для вас. Вы можете достичь своих заветных целей уже в этом году, я покажу вам конкретные пути к этому. Из моей истории вы узнаете что именно я делал, сколько времени на это тратил, как долго я работал над достижением своих целей, какие препятствия были на моем пути и как я их преодолел.



Начну с начала.. Я родился 19 апреля 1983 года в городе Киев, Украина.



После окончания школы, поступил в Политехнический институт, не закончив 2-й курс, был исключён. Занимался предпринимательской деятельностью, что в 2008 году привело меня к финансовому кризису, и как следствие, к долгам и штрафам в налоговой свыше 300 тыс долларов.



После нескольких лет борьбы с бедностью и поисков лучшей жизни, я все-таки принял решение выяснить, почему одни люди успешные, а я нет. Я решил, что узнаю это, докопаюсь до истины и определю, почему мне не повезло в жизни. Оставив общение с многими знакомыми и друзьями, я начал с того, что создал для себя новое окружение – им стали успешные и богатые люди. Я находил их по всему интернету, читал их книги, изучал истории, искал, что именно сделало их успешными. Книги богатых и успешных людей стали для меня друзьями и кругом общения. Так создался мой круг общения с богатыми людьми.



Практически все свое время самообразования я уделял книгам об успехе и деньгах. Я определил время на чтение книг, всего 1-2 часа в день после работы, а также начал применять изученные законы, рекомендации, уроки относительно финансового процветания в жизни, это не было слишком трудно. Самым сложным было не чтение книг, а как раз-таки изменение своих привычек, мышления и ежедневных действий. Вы можете просто взять и использовать проверенный мной алгоритм достижения богатства и успеха - я подробно описал все свои действия в своей первой книге «Тайна Слов».



Все необходимое для достижения вашей естественной мечты стать преуспевающим человеком уже есть у вас. Все что нужно от вас, это потрудиться над своим мышлением, применять Законы Денег и реализовывать свои мечты. Подробнее о том какие именно Законы я применял, как я их выявил и почему именно соблюдение этих Законов привело меня к успеху - я написал в своей второй книге «Тайны Законов Денег»



ОТЗЫВЫ



Сейчас я генеральный директор, основатель собственной PR компании, автор и организатор нескольких успешных интернет проектов, и я с большой радостью делюсь своим опытом и знаниями с вами.



Если вы хотите связаться со мной, спросить совет или просто узнать больше обо мне, моей личности/деятельности, зайдите на мою страницу в Тайна Слов или Ваши Слова создающие Ваше будущееДмитрий ЕфимовКиев2015200мягкая/твердаярусскийотличноеУНИКАЛЬНАЯ книга, просто находка для того, кто хочет понять, как практически выбраться из финансовых и других проблем в жизни.Простое, понятное, четкое руководство по созданию собственного успеха.Только Слова могут по настоящему изменять мысли, а изменяя мысли вы измените свое настоящее и будущее. Никакие семинары, лекции и позитивные общения не смогут проникнуть в ваш разум и изменить то, о чем вы привычно думаете. Сколько б вы не посещали различных обучений или мотивационных лекций и семинаров, сколько книг бы вы не перечитывали, сколько б вы не делали себе досок визуализации и коллажей желаний.Прочитав Книгу Тайна Слов вы:Измените представление о себе. Узнаете как ваши мысли влияют на ваши результаты, научитесь преодолевать страхи и замените их на уверенность в себе.Получите Слова и Утверждения, благодаря которым создадите невероятный успех в своей жизни. И поймете, почему нельзя пренебрегать сказанными Словами.Научитесь самостоятельно и правильно формировать Слова и Утверждения, исходя из собственных целей.Узнаете какие препятствия возникают на пути к любому успеху и как их преодолеть, зная, что все можно изменить.Получите фундаментальные знания о том, как практически изменять свои мысли, осознав их. Какие действия необходимо предпринимать, чтобы привить себе привычку делать.Поймете великую силу благодарности.Получите примеры Слов и Утверждений на разные сферы жизни: успех и бизнес; здоровье; семья; призвание и цели.В конце книги собраны отзывы людей, которые прочитав книгу применили, полученные знания, в своей жизни и уже имеют восхитительные результаты. Они поделились своими успехами для вас, чтобы вы не сомневались в себе и знали, что в ваших Словах кроется огромная сила, которую вы можете использовать для достижения вашего колоссального успеха.Для того, чтобы купить книгу: оформите заявку на сайте , введите свои данные и выберите удобный способ оплаты. После этого на Вашу электронную почту придет письмо с уточнениями деталей заказа.Меня зовут Дмитрий Ефимов, я хочу познакомиться с вами и рассказать историю своего успеха.Рассказать вам о том, как я смог имея долги свыше 300 тыс долларов, неудачные бизнесы, проблемы в личной жизни и здоровье, преодолеть все это, выйти из долгов и заработать свой первый миллион долларов. Своим примером я хочу показать вам, что любую вашу ситуацию можно конвертировать в невероятный успех для вас. Вы можете достичь своих заветных целей уже в этом году, я покажу вам конкретные пути к этому. Из моей истории вы узнаете что именно я делал, сколько времени на это тратил, как долго я работал над достижением своих целей, какие препятствия были на моем пути и как я их преодолел.Начну с начала.. Я родился 19 апреля 1983 года в городе Киев, Украина.После окончания школы, поступил в Политехнический институт, не закончив 2-й курс, был исключён. Занимался предпринимательской деятельностью, что в 2008 году привело меня к финансовому кризису, и как следствие, к долгам и штрафам в налоговой свыше 300 тыс долларов.После нескольких лет борьбы с бедностью и поисков лучшей жизни, я все-таки принял решение выяснить, почему одни люди успешные, а я нет. Я решил, что узнаю это, докопаюсь до истины и определю, почему мне не повезло в жизни. Оставив общение с многими знакомыми и друзьями, я начал с того, что создал для себя новое окружение – им стали успешные и богатые люди. Я находил их по всему интернету, читал их книги, изучал истории, искал, что именно сделало их успешными. Книги богатых и успешных людей стали для меня друзьями и кругом общения. Так создался мой круг общения с богатыми людьми.Практически все свое время самообразования я уделял книгам об успехе и деньгах. Я определил время на чтение книг, всего 1-2 часа в день после работы, а также начал применять изученные законы, рекомендации, уроки относительно финансового процветания в жизни, это не было слишком трудно. Самым сложным было не чтение книг, а как раз-таки изменение своих привычек, мышления и ежедневных действий. Вы можете просто взять и использовать проверенный мной алгоритм достижения богатства и успеха - я подробно описал все свои действия в своей первой книге «Тайна Слов».Все необходимое для достижения вашей естественной мечты стать преуспевающим человеком уже есть у вас. Все что нужно от вас, это потрудиться над своим мышлением, применять Законы Денег и реализовывать свои мечты.Сейчас я генеральный директор, основатель собственной PR компании, автор и организатор нескольких успешных интернет проектов, и я с большой радостью делюсь своим опытом и знаниями с вами.Если вы хотите связаться со мной, спросить совет или просто узнать больше обо мне, моей личности/деятельности, зайдите на мою страницу в facebook

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