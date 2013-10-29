Deloitte присоединяется к консорциумам Блокчейна Ethereum Alliance

Deloitte присоединяется к консорциумам Блокчейна EthereumAlliance и Hyperledger
Финансовый гигант, компания Deloitte объявила о своем присоединении к двум самым масштабным консорциумам блокчейна в мире.
Сегодня на конференции Consensus 2017, организованной CoinDesk, Deloitte официально объявили о своем присоединении к EnterpriseEthereumAlliance, который был запущен в феврале с целью продвижения корпоративного использования блокчейна ethereum. Также фирма присоединяется к проекту Hyperledge под руководством Linux, в котором используются различные блокчейны предприятий с открытым кодом, которые добавляют сами участники.
Тем не менее, в интервью глава Deloitte Эрик Пискини, прокомментировал эту новостью как официальное оформление отношений двух групп.
Он поделился с CoinDesk:
«Мы уже давно создаем наши проекты на Hyperledgerиethereum. Для нас новое – это только официальное присоединение к организациям и структуре. Мы хотим активизировать деятельность консорциума».
Хотя фирма и работает над доказательствами концепции с корпорациями по всему миру, Пискини отметил, что этот шаг был обусловлен не клиентским спросом, а желанием фирмы играть определенную роль в формировании этих технологий для бизнеса.
Кроме того, он подчеркнул общее мнение, преобладающее сейчас в сообществе блокчейна – вся индустрия должна двигаться навстречу запусками проектов, которые будут полезны всему миру:
«Нашим клиентам не нужен Hyperledger или ethereum. Им нужно то, что работает».
Перевод специально для форума MMGP.ru
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