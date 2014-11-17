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Osage Venture Partners закрывает фонд в размере $90 миллионов

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Osage Venture Partners закрывает фонд в размере $90 миллионов

Osage Venture Partners, расположенная в Бала Синвайд (Пенсильвания, США) венчурная компания, закрыла свой последний фонд в размере 90 миллионов долларов.

Osage Venture Partners IV - это фонд объемом 90 миллионов долларов, ориентированный на инвестиции в ранних стадиях финансирования в компании восточном побережье США, занимающие разработкой B2B-программного обеспечения. Со времени первого закрытия Osage Venture Partners IV осуществил пять инвестиций в различные компании, включая Phone2Action, Noodle Partners и Galactic Fog, а о двух последних объектах инвестирования будет объявлено в ближайшее время.

Под руководством управляющего партнера Боба Адельсона, Нейта Ленца, Дэвида Драмса и Шона Доулинга, Osage Venture Partners имеет под управлением активов на сумму более 150 миллионов долларов. Предыдущий фонд Osage Venture Partners III привлек 66 миллионов долларов.

Osage Venture Partners ориентируется на B2B-программное обеспечение, потому что верит в долгосрочные возможности для работы в этом секторе, у компании есть большой опыт работы в этой области и такой секторный подход позволяет делиться уроками и передовыми методами со стартапами, сталкивающимися с проблемами развития. Регион работы выбран так, потому что, по мнению компании, географическая близость является существенным преимуществом в поддержании тесных контактов вне заседаний совета директоров для налаживания глубоких партнерских отношений с предпринимателями. Восточное побережье богато талантами, покупателями как технологий, так и технологических стартапов, но сталкивается с дефицитом венчурного капитала на ранних стадиях финансирования. Osage Ventures часто возглавляет в одиночку или с другой компанией стадии финансирования, а суммы инвестиций составляют от 1 до 3 миллионов долларов с последующими резервами для следующих раундов.

Компания является частью семейства инвестиционных фондов компании Osage Partners, которая базируется недалеко от Филадельфии (Пенсильвания, США) и управляет активами на сумму более 500 миллионов долларов.

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Метки
инвестиции, капитал, фонды
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