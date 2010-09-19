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Стартап Outreach привлек $30 млн для эффективных инструментов по оптимизации продаж

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Стартап Outreach привлек $30 млн для эффективных инструментов по оптимизации продаж


Стартап Outreach — разработчик программного обеспечения, которое предоставляет отделам продаж необходимые рекомендации для более эффективного использования своего времени и оптимизации продаж, а также предоставляет организационный инструмент для управления всеми процессами, только что привлек 30 миллионов долларов инвестиций.

Компания рекламирует свои возможности по утроению общих объемов продаж для различных торговых представителей.

Outreach собирает данные из разных источников, включая электронную почту и инструменты управления взаимоотношениями с клиентами. Она также автоматически отправляют информацию обратно в существующие системы управления отношениями с клиентами.



''Такие сервисы, как наша новая компания Outreach и такие проекты, как SalesLoft и ToutApp, строят эффективные системы взаимодействий, необходимые для кодификации и применения существенных навыков обучения и решения различных рабочих процессов'', - отметил исполнительный директор стартапа Мэнни Медина.

''Технический стек продаж строится по мере того, как мы начинаем использовать различные инструменты, от создания спроса и продаж до маркетинга на основе учетных записей. Эти тенденции прокладывают путь к созданию платформы нового поколения. Впервые эти инструменты и технологии дают нам четкое представление о правильных методах увеличения продаж''.



''Главная цель состоит в создании программного обеспечения, которое действительно помогает продавцам заключать прибыльные сделки, а не просто добавлять еще один уровень отчетности для управления. Мы хотим, чтобы наше программное обеспечение позволяло специалистам по продажам эффективно саморазвиваться и достигать самых лучших результатов''.

Текущий инвестиционный раунд возглавила венчурная компания DFJ Growth, к которой присоединились действующие инвесторы Mayfield, MHS Capital, Microsoft Ventures и Trinity Ventures. В данном раунде участвовал еще один новый инвестор Four Rivers Group.

С учетом сегодняшних инвестиций Outreach привлекла в общей сложности 60 миллионов долларов венчурного финансирования.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://techcrunch.com/2017/05/23/ou...and-work-less/

https://text.ru/antiplagiat/592477ab59e81
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