CDN-стартап Fastly привлек $50 млн инвестиций в очередном раунде финансирования.
CDN-стартап Fastly (Content Delivery Network или Сеть доставки контента) из Сан-Франциско, штат Калифорния, привлек $50 млн инвестиций в очередном раунде финансирования.
Стартап Fastly предлагает безопасное облачное хранение контента в различных местах по всему миру, чтобы у пользователей была возможность максимально быстро получать к нему доступ.
Текущий раунд финансирования возглавила компания Sorenson Capital при участии нового инвестора Sapphire Ventures и уже существующих инвесторов Iconiq Capital, Amplify Partners, August Capital, O'Reilly AlphaTech Ventures OATV и IDG Ventures.
Стартап Fastly, который привлек в общей сложности $180.000.000 инвестиций на сегодняшний день, намерен использовать новые полученные средства для расширения облачных услуг.
Во главе с Артуром Бергманом, генеральным директором и основателем стартапа Fastly, компания предоставляет безопасную облачную платформу, которая обеспечивает максимально быструю доставку и дистрибуцию контента конечным пользователям в сети интернет. Собственная архитектура стартапа охватывает более 2-ух десятков точек присутствия (Point-of-Presence; PoP) по всему миру. В этих точках присутствия находится оборудование стартапа, к которому могут подключаться клиенты.
Стартап Fastly был запущен в 2011 году. Штат сотрудников вырос более, чем 200 специалистов. Основными конкурентами стартапа являются компании Edgecast и Akamai.
Клиентами стартапа являются такие известные компании как The New York Times, Airbnb, Spotify, Pinterest, Ticketmaster, Gannett, Reddit, Alaska Airlines, TED и Audi of America.
Перевод специально для форума MMGP
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