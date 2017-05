Denver10 Мастер

Пол: Мужской Адрес: Донецк Регистрация: 20.02.2013 Сообщений: 4,973 Благодарностей: 1,502 УГ: 24 КП: 0.176 подарки награды

CDN-стартап Fastly привлек $50 млн инвестиций в очередном раунде финансирования

CDN-стартап Fastly привлек $50 млн инвестиций в очередном раунде финансирования.



CDN-стартап Fastly (Content Delivery Network или Сеть доставки контента) из Сан-Франциско, штат Калифорния, привлек $50 млн инвестиций в очередном раунде финансирования.



Стартап Fastly предлагает безопасное облачное хранение контента в различных местах по всему миру, чтобы у пользователей была возможность максимально быстро получать к нему доступ.



Текущий раунд финансирования возглавила компания Sorenson Capital при участии нового инвестора Sapphire Ventures и уже существующих инвесторов Iconiq Capital, Amplify Partners, August Capital, O'Reilly AlphaTech Ventures OATV и IDG Ventures.



Стартап Fastly, который привлек в общей сложности $180.000.000 инвестиций на сегодняшний день, намерен использовать новые полученные средства для расширения облачных услуг.



Во главе с Артуром Бергманом, генеральным директором и основателем стартапа Fastly, компания предоставляет безопасную облачную платформу, которая обеспечивает максимально быструю доставку и дистрибуцию контента конечным пользователям в сети интернет. Собственная архитектура стартапа охватывает более 2-ух десятков точек присутствия (Point-of-Presence; PoP) по всему миру. В этих точках присутствия находится оборудование стартапа, к которому могут подключаться клиенты.







Стартап Fastly был запущен в 2011 году. Штат сотрудников вырос более, чем 200 специалистов. Основными конкурентами стартапа являются компании Edgecast и Akamai.



Клиентами стартапа являются такие известные компании как The New York Times, Airbnb, Spotify, Pinterest, Ticketmaster, Gannett, Reddit, Alaska Airlines, TED и Audi of America.





Перевод специально для форума MMGP.



CDN-стартап Fastly (Content Delivery Network или Сеть доставки контента) из Сан-Франциско, штат Калифорния, привлек $50 млн инвестиций в очередном раунде финансирования.Стартап Fastly предлагает безопасное облачное хранение контента в различных местах по всему миру, чтобы у пользователей была возможность максимально быстро получать к нему доступ.Текущий раунд финансирования возглавила компания Sorenson Capital при участии нового инвестора Sapphire Ventures и уже существующих инвесторов Iconiq Capital, Amplify Partners, August Capital, O'Reilly AlphaTech Ventures OATV и IDG Ventures.Стартап Fastly, который привлек в общей сложности $180.000.000 инвестиций на сегодняшний день, намерен использовать новые полученные средства для расширения облачных услуг.Во главе с Артуром Бергманом, генеральным директором и основателем стартапа Fastly, компания предоставляет безопасную облачную платформу, которая обеспечивает максимально быструю доставку и дистрибуцию контента конечным пользователям в сети интернет. Собственная архитектура стартапа охватывает более 2-ух десятков точек присутствия (Point-of-Presence; PoP) по всему миру. В этих точках присутствия находится оборудование стартапа, к которому могут подключаться клиенты.Стартап Fastly был запущен в 2011 году. Штат сотрудников вырос более, чем 200 специалистов. Основными конкурентами стартапа являются компании Edgecast и Akamai.Клиентами стартапа являются такие известные компании как The New York Times, Airbnb, Spotify, Pinterest, Ticketmaster, Gannett, Reddit, Alaska Airlines, TED и Audi of America.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Уникальный инвестиционный блог, только лучшие проекты - e-invest.biz!

$$$ Развози клиентов, получай и выводи прибыль. Торгуй акциями компании $$$

Выгодный обмен __________________