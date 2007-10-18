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Software Engineering Professionals приобретает CardBoard

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Software Engineering Professionals приобретает CardBoard

Software Engineering Professionals, расположенная в Кармеле (Индиана, США) компания по разработке и развитию программных продуктов, приобрела CardBoard, инструмент по совместной разработке и построению карт историй от расположенной в Миннеаполисе компании DevJam, занимающейся разработкой программного обеспечения. Сумма сделки не разглашается по договоренности сторон.

Разработанный в августе 2012 года Дэвидом Хассманом, основателем DevJam, CardBoard предоставляет визуальный инструментарий, который помогает распределенным командам разработчиков создавать графические интерпретации взаимодействия клиента с нужным объектом, позволяя пользователям визуализировать проекты независимо друг от друга. В настоящее время инструментом пользуются более 13 000 пользователей в 47 штатах и 90 странах. Он подключается к различным инструментам отслеживания, таким как JIRA, VersionOne и Pivotal Tracker и позволяет пользователям визуализировать прогресс продукта путем включения или отключения статуса в качестве способа планирования.

Приобретение позволит Software Engineering Professionals расширить свое глобальное присутствие в ряде новых стран. Продвигаясь вперед, компания будет активно участвовать в сообществе CardBoard, используя потребности и идеи клиентов и прислушиваясь к любым предложениям по улучшению.

Основанная в 1988 году Джеффом Гилбертом, ныне являющимся генеральным директором, Software Engineering Professionals разрабатывает программные продукты и информационные системы, обслуживающие компании из списков Fortune и Global 1000, а также компании среднего сегмента рынка и стартапы. В настоящее время в Software Engineering Professionals работают более 100 сотрудников.

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Метки
инвестиции, покупка
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